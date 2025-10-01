|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:53
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
l_e_x
Повідомлень: 167
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 28 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:03
l_e_x А додаток перевстановлювали?
Вадимка
Повідомлень: 467
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:24
l_e_x написав:
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
Зв'язався з підтримкою - все поправили
l_e_x
Повідомлень: 167
З нами з: 04.07.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 28 раз.
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:36
WallNutPen
А актуализация висит с выходных - хвильку ми перевиряемо пидпис...
В общем банк на полку пока.
ВIВ
Повідомлень: 861
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 09:43
ВIВ
Еще в копилку опыта в ИЗИ.
Процесс актуализации висит с выходных на "перевиряемо пидпис".
Снять что-то с депозита чтоб загасит кредитную карту не дает -"ой щось пишло не так"
Поддержка с выходных не реагирует.
Можно гасить кредит со сторонних карт только.
ВIВ
Повідомлень: 861
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 10:10
Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
jabba
Повідомлень: 4970
З нами з: 18.12.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 377 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:24
Я сегодня со всех аккаунтов вывел все на Альянс 8%.
Пока ТП не решит проблему - никаких моих денег банк не увидит.
ВIВ
Повідомлень: 861
З нами з: 03.02.21
Подякував: 17 раз.
Подякували: 107 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:22
ВIВ написав:
Я сегодня со всех аккаунтов вывел все на Альянс 8%.
Пока ТП не решит проблему - никаких моих денег банк не увидит.
А шо за Альянс 8% ?
novichok
Повідомлень: 3676
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:19
jabba написав:
Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
Вічна їх проблема, що вона не всі термінал підключили до акції
aanonimovic594
Повідомлень: 130
З нами з: 22.07.25
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
