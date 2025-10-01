|
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:53
Re: izibank
Видає помилку при спробі виведення кешбека. Що це може бути? Телефон перезавантажував))
Додано: Пон 29 вер, 2025 13:24
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:36
WallNutPen
А актуализация висит с выходных - хвильку ми перевиряемо пидпис...
В общем банк на полку пока.
Додано: Вів 30 вер, 2025 09:43
ВIВ
Еще в копилку опыта в ИЗИ.
Процесс актуализации висит с выходных на "перевиряемо пидпис".
Снять что-то с депозита чтоб загасит кредитную карту не дает -"ой щось пишло не так"
Поддержка с выходных не реагирует.
Можно гасить кредит со сторонних карт только.
Додано: Вів 30 вер, 2025 10:10
Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%
В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.
У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:24
Я сегодня со всех аккаунтов вывел все на Альянс 8%.
Пока ТП не решит проблему - никаких моих денег банк не увидит.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:22
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:19
Вічна їх проблема, що вона не всі термінал підключили до акції
Додано: Сер 01 жов, 2025 09:37
aanonimovic594 что за фантазии? Причем тут терминалы? В варусе все терминалы Варуса и виртуальный банк никак не может проникнуть ночью в магазины и что-то сделать с терминаламим.
Проблема была что с какого то бодуна за покупку меньше 500 начислили сразу 500 кешбека. Это терминал шоли начислил? С терминалами все в порядке. Это руки кривые у них.
Норма месячного кешбека по акции получилась достигнута с одной покупки и дальше считало как продукты начислять. Потом когда поправили ошибочное начисление криворукие поправляльщики - вместо ошибочных 500 гривен начислили 2% (а должны были 10% как новому клиенту в период акции) и на покупки что прошли как продукты вообще не посмотрели что надо бы добавить до 10% вместо 0,75.
