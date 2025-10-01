Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 359360361362 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.8 5 36 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 28% 10 2- Погане. Некомпетентне. 17% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 6 Всього голосів : 36 Додано: Сер 01 жов, 2025 10:12 Re: izibank novichok написав: А шо за Альянс 8% ? А шо за Альянс 8% ?

ДЕпозит в с возможностью вывода в нужный момент. В их приложении https://alb.ua/r/1_E1AgA ДЕпозит в с возможностью вывода в нужный момент. В их приложении ВIВ

Повідомлень: 862 З нами з: 03.02.21 Подякував: 17 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 жов, 2025 11:47 jabba написав: Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%

В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.

У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел. Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.

То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело. То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело. aquadialog Повідомлень: 760 З нами з: 23.03.10 Подякував: 16 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 жов, 2025 12:40 aquadialog написав: jabba написав: Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%

В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.

У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел. Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75%В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься.У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.

То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело. То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.

Сейчас когда убрали ошибочные 500 вчера нормально насчитало 10%. Лимит то месячный перестал быть превышен. Ну а сегодня вообще новый лимит. Остается вопрос как заставить их посчитать правильно за сентябрь.



И пумб 7% от заказа свыше 1500 - а изя любая сумма и 10%. Сейчас когда убрали ошибочные 500 вчера нормально насчитало 10%. Лимит то месячный перестал быть превышен. Ну а сегодня вообще новый лимит. Остается вопрос как заставить их посчитать правильно за сентябрь.И пумб 7% от заказа свыше 1500 - а изя любая сумма и 10%. jabba

Повідомлень: 4973 З нами з: 18.12.08 Подякував: 368 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 жов, 2025 13:01 Мне не пересчитали 10%, хотя всего один заказ был, ещё и Варус привез половину заказа, остальное деньгами вернул. Как то все идёт через ж. aquadialog Повідомлень: 760 З нами з: 23.03.10 Подякував: 16 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 359360361362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: BBC і 2 гостейМодератори: Ірина_