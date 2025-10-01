jabba написав:Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75% В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься. У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.
jabba написав:Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75% В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься. У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.
Сейчас когда убрали ошибочные 500 вчера нормально насчитало 10%. Лимит то месячный перестал быть превышен. Ну а сегодня вообще новый лимит. Остается вопрос как заставить их посчитать правильно за сентябрь.
И пумб 7% от заказа свыше 1500 - а изя любая сумма и 10%.