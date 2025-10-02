jabba написав:Жесть а не банк. Начислили сначала ошибочно кешбек в варусе за первую покупку сразу 500. За вторую и третью - пошел кешбек как просто продукты. Ну я понимаю что 500 ошибочно начислено - не снимал. Спохватились - и вместо 500 которые убрали начислили только 2% вместо 10% а по вторым двум покупкам в Варусе так и оставили 0,75% В телегу техподдержка не отвечает, звонить как все тут понимают - бесполезно, все равно не дозвонишься. У меня этих банков полный телефон для кешбеков на все случаи жизни, но такого абсурда как в Изе я еще ни разу в жизни не видел.
То же самое, покупка в Варусе, сначала 500 грн, потом 2%.С поддержкой невозможно связаться, Вайбер, звонок на ГЛ, все мимо. Сейчас ПУМБ даёт 7%, уж лучше с ним иметь дело.
Сейчас когда убрали ошибочные 500 вчера нормально насчитало 10%. Лимит то месячный перестал быть превышен. Ну а сегодня вообще новый лимит. Остается вопрос как заставить их посчитать правильно за сентябрь.
И пумб 7% от заказа свыше 1500 - а изя любая сумма и 10%.
Вас запитували про назву продукту, а не просили рефералку. Ні Антистрес, ні Вільний, ні Скарбничка не підходять ні під опис, ні виглядають, як повна альтернатива Заначці. То ж де Ви знайшли цю перлину?
aquadialog Бардак это не отсутствие порядка - это просто такой порядок.(с) А вот то что невозможно достучаться в техподдержку ни по телефону горячей линии ни в телеграмм - вот это действительно угнетает.
Как оказалось, при блокировании, например для обновления данных, снять с заначки даже чтоб погасить кредит у Вас не получится. Это не продукт, а абсурд. У чела акаунт на неделю блоканули и "проверяли" сканы паспорта (который у них и так есть) как раз перед 30 сентября и розблочили только сегодня.