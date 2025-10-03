В том то и дело, что это не разрыв отношений.
Это тупо требование актуализувати данни.
Не было ни предупреждениий никаких за несколько дней, ни намеков скоро блок.
Просто 28 сентября блоканули все операции, вплоть до возможности гасить кредитку с депозита.
Челоек в тот же день все "актуализував".
И вот висела данная шняга "хвильку, ми перевиряемо пидпис" аж до сегодняшнего дня. Каждый день по нескольку раз и в Вайбер и в телеграм человек писал поддержке - ноль реакции.
Несколько раз даже отвечали, но нихера не далали с этим.
Соответственно если кто-то планирует "занчаками/целями" пользоваться для гашения кредитов - весьма вероятен такой нежданчик, который под конец месяца станет большой проблемой если нужных ресурсов больше нигде нет.
Лично я со всех акков повыводил отсюда депозиты от беды подальше. На заначках оставил по 1грн., до момента когда служба поддержки у них будет работать нормально.
Ибо как выяснилось, если на заначке 0 - ее тупо закроют "за неактивность" - тоже без всекого предупреждения и уведомлений.