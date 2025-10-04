Додано: Чет 02 жов, 2025 21:59

В том то и дело, что это не разрыв отношений.Это тупо требование актуализувати данни.Не было ни предупреждениий никаких за несколько дней, ни намеков скоро блок.Просто 28 сентября блоканули все операции, вплоть до возможности гасить кредитку с депозита.Челоек в тот же день все "актуализував".И вот висела данная шняга "хвильку, ми перевиряемо пидпис" аж до сегодняшнего дня. Каждый день по нескольку раз и в Вайбер и в телеграм человек писал поддержке - ноль реакции.Несколько раз даже отвечали, но нихера не далали с этим.Соответственно если кто-то планирует "занчаками/целями" пользоваться для гашения кредитов - весьма вероятен такой нежданчик, который под конец месяца станет большой проблемой если нужных ресурсов больше нигде нет.Лично я со всех акков повыводил отсюда депозиты от беды подальше. На заначках оставил по 1грн., до момента когда служба поддержки у них будет работать нормально.Ибо как выяснилось, если на заначке 0 - ее тупо закроют "за неактивность" - тоже без всекого предупреждения и уведомлений.