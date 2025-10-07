|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 жов, 2025 14:22
В цю помийку реально додзвонитися? Зараз не пускає в додаток, типу версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія. Банк топчик.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3275
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3678 раз.
- Подякували: 5917 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Вів 07 жов, 2025 15:21
Striker написав:
версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія.
Аналогично.
Шо за криворукие это лепили?!
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 871
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 16:14
Уже есть доступ в приложение. Видимо слепили обновление на коленке и выкатили в GP, а когда увидели дело рук своих, быстро убрали свою поделку и доступ восстановился.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:24
Striker написав:
реально додзвонитися?
Тут с поддержкой беда-бедуленька.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 871
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:25
ВIВ написав: Striker написав:
версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія.
Аналогично.
Шо за криворукие это лепили?!
Що характерно, це вже не вперше і навіть не вдруге. Єдине, що вони навчилися за результатами - це не лежати 2 тижні. І то, тьху-тьху-тьху аби не зурочити.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8938
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|