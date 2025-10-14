RSS
  #361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 14:22

В цю помийку реально додзвонитися? Зараз не пускає в додаток, типу версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія. Банк топчик.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 15:21

Re: izibank

  Striker написав:версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія.

Аналогично.
Шо за криворукие это лепили?!
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 16:14

Уже есть доступ в приложение. Видимо слепили обновление на коленке и выкатили в GP, а когда увидели дело рук своих, быстро убрали свою поделку и доступ восстановился.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:24

Re: izibank

  Striker написав:реально додзвонитися?

Тут с поддержкой беда-бедуленька.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 19:25

  ВIВ написав:
  Striker написав:версія застаріла, а в Play маркет стоїть остання версія.

Аналогично.
Шо за криворукие это лепили?!

Що характерно, це вже не вперше і навіть не вдруге. Єдине, що вони навчилися за результатами - це не лежати 2 тижні. І то, тьху-тьху-тьху аби не зурочити.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 13:54

На один из акков пришло сообщение
"..-- 5% КБ на ноябрь при тратах в супермаркетах, ТРЦ, аптеках, АЗС тощо от 30 тыс. до 30.10.
..
Детали на https://izibank.com.ua/ в разделе Новини."
Раздела новини на https://izibank.com.ua/ нету :)
Любопынтно, шо такое это "тощо"
На другие акки таких заманух пока не приходило.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:58

Re: izibank

  ВIВ написав:..-- 5% КБ на ноябрь при тратах в супермаркетах, ТРЦ, аптеках, АЗС тощо от 30 тыс. до 30.10.
карта на полке лежала? сколько времени?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 19:10

Всего месяц без движения.
До этого там несколько месяцев к ряду траты были около 30К.
