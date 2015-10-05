RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:30

  Banderlog написав:Можно спитати чому? Ви вважаєте це нормою?
вы странный. норм нет их придумали люди. То есть одни люди придумают одни нормы, другие люди другие нормы. О чём разговор, какая религия лучше? В психологии понятие нормы максимально широкое. Не наносить вред себе и не причинять дискомфорта окружению. Если у гомосексуалов ничего не рвётся и они не втягивают в свою религию несовершеннолетних, какие к ним претензии? Вы не обязаны их любить. А своей дискриминацией нормы нарушаете уже вы (не причинять дискомфорта окружению) потому что дискриминация это дискомфорт.
  Banderlog написав:Це упадок цивілізації. Європа або відродить свої справжні цінності або загине від рук тих, що вірять в мораль.
просветите что есть настоящие ценности? не толерантность ли к ближнему? у Европы были смутные времена, средневековье, упадки великих цивилизаций. Крестовые походы. Фашизм. Они в курсе что такое интолерантность, которую вы тут превозносите . После 2МВ Германия была разрушена, но со своим менталитетом отстроилась и снова стала 1й экономикой. А где те страны, чьи ценности вы разделяете, прозябают в нищете? Воюют с соседями?
  Banderlog написав:Бачу що вона для вас болюча і табуйована.
ах-аха история с 18ти летним парнем без интереса к сексу из всех форумчан зацепила только вас, Бывает. Ранее вас цепанул кейс с неприличными фото, напомнить каким было предложенное вами решение? отдать ребенка в приют как сломанного. Лютый оверпрайс, как будто ребенок скинул атомную бомбу на Хиросиму. Но болезненная тема секса и табу почему-то у меня ))) Вы вообще самоанализом не балуетесь?
  Banderlog написав:У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм?
у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли, раз я обратился за помощью к другому психологу. =
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 22:57

Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19

  Wirująświatła написав:[youtube]j3wB-Ghf-Ys[/youtube.

Можно вопрос?
Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?
Да и в предыдущем тоже.
:)
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 23:30

  Господар Вельзевула написав:Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.

Все вірно колега. Нейролептики рулять.
Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції.
