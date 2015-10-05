Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 772773774775 Додано: Вів 14 жов, 2025 22:30 Banderlog написав: Можно спитати чому? Ви вважаєте це нормою? Можно спитати чому? Ви вважаєте це нормою? вы странный. норм нет их придумали люди. То есть одни люди придумают одни нормы, другие люди другие нормы. О чём разговор, какая религия лучше? В психологии понятие нормы максимально широкое. Не наносить вред себе и не причинять дискомфорта окружению. Если у гомосексуалов ничего не рвётся и они не втягивают в свою религию несовершеннолетних, какие к ним претензии? Вы не обязаны их любить. А своей дискриминацией нормы нарушаете уже вы (не причинять дискомфорта окружению) потому что дискриминация это дискомфорт. Banderlog написав: Це упадок цивілізації. Європа або відродить свої справжні цінності або загине від рук тих, що вірять в мораль. Це упадок цивілізації. Європа або відродить свої справжні цінності або загине від рук тих, що вірять в мораль. просветите что есть настоящие ценности? не толерантность ли к ближнему? у Европы были смутные времена, средневековье, упадки великих цивилизаций. Крестовые походы. Фашизм. Они в курсе что такое интолерантность, которую вы тут превозносите . После 2МВ Германия была разрушена, но со своим менталитетом отстроилась и снова стала 1й экономикой. А где те страны, чьи ценности вы разделяете, прозябают в нищете? Воюют с соседями? Banderlog написав: Бачу що вона для вас болюча і табуйована. Бачу що вона для вас болюча і табуйована. ах-аха история с 18ти летним парнем без интереса к сексу из всех форумчан зацепила только вас, Бывает. Ранее вас цепанул кейс с неприличными фото, напомнить каким было предложенное вами решение? отдать ребенка в приют как сломанного. Лютый оверпрайс, как будто ребенок скинул атомную бомбу на Хиросиму. Но болезненная тема секса и табу почему-то у меня ))) Вы вообще самоанализом не балуетесь? Banderlog написав: У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм? У Вас є особистий психолог? Чи не мішає те що ви знайомі з інструментарієм? у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли, раз я обратился за помощью к другому психологу. = вы странный. норм нет их придумали люди. То есть одни люди придумают одни нормы, другие люди другие нормы. О чём разговор, какая религия лучше? В психологии понятие нормы максимально широкое. Не наносить вред себе и не причинять дискомфорта окружению. Если у гомосексуалов ничего не рвётся и они не втягивают в свою религию несовершеннолетних, какие к ним претензии? Вы не обязаны их любить. А своей дискриминацией нормы нарушаете уже вы (не причинять дискомфорта окружению) потому что дискриминация это дискомфорт.просветите что есть настоящие ценности? не толерантность ли к ближнему? у Европы были смутные времена, средневековье, упадки великих цивилизаций. Крестовые походы. Фашизм. Они в курсе что такое интолерантность, которую вы тут превозносите . После 2МВ Германия была разрушена, но со своим менталитетом отстроилась и снова стала 1й экономикой. А где те страны, чьи ценности вы разделяете, прозябают в нищете? Воюют с соседями?ах-аха история с 18ти летним парнем без интереса к сексу из всех форумчан зацепила только вас, Бывает. Ранее вас цепанул кейс с неприличными фото, напомнить каким было предложенное вами решение? отдать ребенка в приют как сломанного. Лютый оверпрайс, как будто ребенок скинул атомную бомбу на Хиросиму. Но болезненная тема секса и табу почему-то у меня ))) Вы вообще самоанализом не балуетесь?у меня саморегуляция на высоком уровне, Костыли (психолог) мне не нужен. При чём тут инструментарий? если вдруг я обращусь к психологу, 1м делом он мне скажет: оставьте ваши знания и опыт за дверью. И будет прав, поскольку знания и опыт мне не помогли, раз я обратился за помощью к другому психологу. = Wirująświatła

Повідомлень: 30766 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 22:57 Wirująświatła

Повідомлень: 30766 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2525 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 23:19 Wirująświatła написав: [youtube]j3wB-Ghf-Ys[/youtube. [youtube]j3wB-Ghf-Ys[/youtube.

Можно вопрос?

Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?

Да и в предыдущем тоже.

Можно вопрос?Вы с вашими тысячами подростков общаетесь на том же языке, что в этом видео?Да и в предыдущем тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 36789 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5371 раз. Подякували: 4867 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 жов, 2025 23:30 Господар Вельзевула написав: Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.

Психологи есть бесполезные инфоцигане.Рекомендую стационарную психиатрию!Они орудуют средствами и методами из списка доказательной медицины.

Все вірно колега. Нейролептики рулять.

Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції. Все вірно колега. Нейролептики рулять.Враховуючи кількість нарко - алко та не диагностовних шизоїдів в Україні, лікар психіатр повинен бути в кожній патрульній машині поліції. UA Повідомлень: 9790 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1884 раз. Подякували: 2362 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 772773774775 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 8255

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34