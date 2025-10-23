надсилала НП за 50 грн, з осени, якщо не помиляюся, 200 грн (кредитка).
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:17
Додано: Чет 23 жов, 2025 11:34
В мене зі вчора проблеми з платежами по IBAN. Платіж ніби йде, через пару хвилин - повідомлення, що завернули. В додатку операція виглядає, ніби вона пройшла (сьогодні виявилося, що якщо клацнути по ній и вийти, починає зображуватися з хрестиком, типа неуспішна).
Підтримка белькоче про якісь "ліміти", хоча в мене з ними до сих пір було все в порядку, і власними, і НБУ - тут я також перевірив.
В кого-сь подібне було?
