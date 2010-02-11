RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #
Чет 23 жов, 2025 13:01

  smdtranz написав:
та понятно что рост будет.
но лихо так на 10% за 3 дня сходили

И шо, можно купить реально по текущим снизившимся ценам физический металл? Вот сильно не уверен.
jabba
Чет 23 жов, 2025 13:14

jabba

можно, но не на рынке штампа и прочей шляпы, где зарабатывает на конской марже разве что обменка или банк.

лом я вчера покупал исходя из 131-132 долл по чистоте. в четверг прошлый продавал исходя из 140. принос не космический конечно, но есть, абы только денежки лежали свободные в момент, когда есть хорошие предложения
smdtranz
1
Чет 23 жов, 2025 13:56

smdtranz "Можно купить" - это снял трубку и привезли кило. А обуть лоха с улицы на 20-50 грамм - это не относится к "ценам на рынке".
И какая разница почем покупаете - продаете то практически уверен как и в прошлый четверг. Как щас вижу что сразу за биржей бросились продавать по 133? :mrgreen:
jabba
Чет 23 жов, 2025 14:58

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

ответ на вопрос, «можно ли купить килограмм золота по 133» прост — можно. не обязательно прямо сейчас по звонку, а может в течении недели, но куда спешить? а может и сразу, тут как повезет.
а если вам надо килограмм, да еще и через 10 минут чтоб привезли, да номера по порядку или там упаковка какая-то особенная, муха не сидела и тд — это проблемы покупателя. пусть покупает по 150 или сколько там сейчас.

рыночная цена на бирже. вы ж вроде за настоящее безналичное золото? там нету килограмма? :mrgreen: можно по 150 взять штамп, но кто тогда лох?
smdtranz
1
Чет 23 жов, 2025 15:13

  jabba написав:
  smdtranz написав:работает железное правило — как только люди начинают бегать в поисках товара, и обсуждать, как бы им не купить фуфло в банке/обменке/с рук/на ОЛХ — жди падения цены на этот товар.
так было не раз уже с экофловами и генераторами, с бензином в 2022, щас вот с золотом :mrgreen:
особенно если это люди, покупающие на последние деньги то, чего в руках не держали никогда

Думаю что опять Ваш прогноз мимо кассы. :lol: Откорректируемся и продолжим победное шествие сначала на 5000 а потом на 10.000.

Це ж скільки будуть бранзулетки коштувати? Як квартира? Жінкам треба буде з охороною ходити.
Чет 23 жов, 2025 15:13

  smdtranz написав:ответ на вопрос, «можно ли купить килограмм золота по 133» прост — можно. не обязательно прямо сейчас по звонку, а может в течении недели, но куда спешить? а может и сразу, тут как повезет.
а если вам надо килограмм, да еще и через 10 минут чтоб привезли, да номера по порядку или там упаковка какая-то особенная, муха не сидела и тд — это проблемы покупателя. пусть покупает по 150 или сколько там сейчас.

рыночная цена на бирже. вы ж вроде за настоящее безналичное золото? там нету килограмма? :mrgreen: можно по 150 взять штамп, но кто тогда лох?

Вы сейчас продаете по 133 неограниченно? Уверен что никак не продаете - ждете роста.
Так что лоху выбор невелик - или брать гаражный аффинаж по те же 140 или эмиссию по 152+. Только взад емиссию он прям сейчас же отдаст с меньшей потерей, чем гаражное.
Вот по этому то я всегда высказывался за настоящее золото - его можно купить в один клик на любой просадке цены, в отличие от резанных брусков.
jabba
Чет 23 жов, 2025 15:18

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

конечно не продаю, нафига? есть пока за что докупать
гаражный аффинаж торгуется с маржой в доллар в стабильные времена
но это конечно не для пересичных
smdtranz
1
Чет 23 жов, 2025 15:22

smdtranz В стабильные времена литье или распаковку можно биржа минус 1 доллар найти у тех кто торгует слитками. Даже еще в сентябре бывало так. Но за стабильные времена забудьте. Нас ждет впереди скорее всего несколько лет нестабильных.
jabba
Чет 23 жов, 2025 15:35

24обм продавали сегодня литье по 154...
sergiiperedrii
Чет 23 жов, 2025 16:19

  sergiiperedrii написав:24обм продавали сегодня литье по 154...

Да кто же купит? 152-152,5 утром был эмиссионный штамп.
jabba
