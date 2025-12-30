Форуми / Народні рейтинги: Банки,

izibank 2.8 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 27% 10 2- Погане. Некомпетентне. 19% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 37 Додано: Нед 07 гру, 2025 09:06

хм, пока получается

СЭПы по 9999,99 уходят без комис. Сумарно уже больше 50К

Может конечно они комис задним числом прикрутят



Пока нет, в истории вижу каждый СЭП без комис

Больше 90К в ноябре СЭПнул, правда только на свои счета в других банках

В тарифах черт ногу сломит..

Так може той тариф (про коміс за овер 20 т) у них з грудня? Чи може ви купівлі виконали на відповідні суми і до вас не використовується тариф? Так може той тариф (про коміс за овер 20 т) у них з грудня? Чи може ви купівлі виконали на відповідні суми і до вас не використовується тариф? 1finanсier

Повідомлень: 1110 З нами з: 02.09.19 Подякував: 383 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 гру, 2025 19:45 Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід? ukr0014959 Повідомлень: 562 З нами з: 05.01.16 Подякував: 25 раз. Подякували: 24 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 гру, 2025 21:52 ukr0014959 написав: Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід? Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?

так так wolt450

Повідомлень: 3802 З нами з: 07.12.10 Подякував: 16 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 21:02 ukr0014959 написав: Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід? Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?

Навіть якщо 30-го платити, то теж пройде вже наступним місяцем. Навіть якщо 30-го платити, то теж пройде вже наступним місяцем. lloydbanksua

Повідомлень: 1751 З нами з: 22.04.20 Подякував: 81 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 21:11 ukr0014959 написав: Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід? Вітаю, панове, якщо платити кредитними 31.12 операцію проведуть вже в січні, як буде з грейсом? Він буде, як нормальних банках, до 28 02? Хто має досвід?

Просто чтобы разбавить положительные ответы отрицательным . Опыт. И пусть и косвенно но связанный с изей. Итак лет так... в общем точно больше 5 назад - когда свинорыльство уже оформилось в течение случился как раз под новый год такой случай - мамка изи - тетя Тася возьми да и проведи ВСЕ траты по картам осуществленные 30-31 декабря - даже сделанные поздно вечером 31 декабря - по балансу... за 31 декабря. Как это возможно? Да легко не знаю как сейчас - но в те годы НБУ разрешал в первых числах января открывать банкам опердень последним днём предыдущего года - и проводить определенные типы проводок (в т.ч.направленные на уменьшение кредиторской или дебиторской задолженности) по сути задним числом. И все клиенты тети таси тогда получили вместо полноценного двухмесячного - укороченный грейс до 31.01. Так что "никогда не говори никогда" - в нашем БСУ при желании все может быть Просто чтобы разбавить положительные ответы отрицательным. Опыт. И пусть и косвенно но связанный с изей. Итак лет так... в общем точно больше 5 назад - когда свинорыльство уже оформилось в течение случился как раз под новый год такой случай - мамка изи - тетя Тася возьми да и проведи ВСЕ траты по картам осуществленные 30-31 декабря - даже сделанные поздно вечером 31 декабря - по балансу... за 31 декабря. Как это возможно? Да легко не знаю как сейчас - но в те годы НБУ разрешал в первых числах января открывать банкам опердень последним днём предыдущего года - и проводить определенные типы проводок (в т.ч.направленные на уменьшение кредиторской или дебиторской задолженности) по сути задним числом. И все клиенты тети таси тогда получили вместо полноценного двухмесячного - укороченный грейс до 31.01. Так что "никогда не говори никогда" - в нашем БСУ при желании все может быть WallNutPen Повідомлень: 1506 З нами з: 08.06.20 Подякував: 44 раз. Подякували: 471 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

