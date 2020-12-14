|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:25
барабашов написав:
Так хрущи без тараканов и запаха дохлой бабушки и её кота уже разобраны с момента вражеского контрнаступу.
Если они конечно не на пл.Дзержинского или Западном
Ну ещё Шинная жпА мира с регулярным ТЦК под подьездом
Так окна с прелести на горизонт в 10км
куда выходят - на восход, на закат, на Карлаганку с Вавилоном или на виллу Боруха Ф.?
незнаю про шо Вы , но , есть такие хрущи только ,наверное на Высоковольтной
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4265
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:33
Damien написав: smdtranz написав:Бетон
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого
. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41950
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:36
Господар Вельзевула написав: Бетон написав: UA написав:
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется
Угу. И тут можно предсказать, что пузырь должен лопнуть когда-то.
Меня тоже снедают эти мысли. Киев-поздно, золото-поздно, куда не зайди-все на хаях.
Я не говорю про дешевий, но имхо-плато.
Потому что риски мизерные.
Все чаще думаю про Днепр, у нас еще есть +- интересные цены.
якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41950
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:25
flyman написав:
якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
Ну это вряд ли.
Скоро дожмут,думаю.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32
flyman написав: Damien написав:Бетон
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого
. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Когда я последний раз смотрел в окно? Наверное в 2021году, когда сигнализация внизу на моей машине сработала. И то, я смотрел вниз, а не вдаль. Даже если бы там, вдали было мрачное кладбище, то я бы его не увидел.
Правда, в последнее время народ в окошки шахеды любит наблюдать. Но это как бы другое - в основном ночью и не навсегда.
*****
Хто приходить тільки ночувати, то скоріше за все таки так. А хто весь час не тільки дома, а ще і працює за ПК, то йому рекомендують час від часу переводити фокус зору кудись далеко. І от і для цього добре мати вікно з виглядом кудись, і де щось рухається, напр. ходять люди, плавають хмари, бігають песики, літають ворони...
Ковёр на стене всегда работает
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5875
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32
UA написав: Бетон написав:
1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Это не работа, это же счастье
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5875
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:40
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Это не работа, это же счастье
Старшим солдатом роти охорони вполне себе можно приткнутся.
Денег не будет, но можно будет почувствовать себя вершителем судеб.
Хотя ты слишком интеллигентный для этого, и IQ высоковат.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:33
anduzenko написав: rjkz написав: anduzenko написав:
Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?
Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.
Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).
Я извиняюсь, а вы сами по рыночным ценам арендуете, или тоже за социалочкой гоняетесь?
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18152
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5559 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
Додано: Вів 30 гру, 2025 22:58
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
якби не залишитися із падаючим домкратом вниз активом
Ну это вряд ли.
Скоро дожмут,думаю.
Кого?
Зеленого популіста?
І посадять?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 06:48
UA написав: Бетон написав:
Нет пузыря. Есть спрос, превышающий предложение застройщиков. Это прослеживается по интенсивности звонков. Ставишь квартиру без ремонта выше рынка на 5 куе и через 2 месяца абсолютной тишины, когда предложения на рынке кончились, её забирают.
Тенденция на варшавском, когда чиновники, приближенные к силовым ведомствам, выкупают квартиры десятками, привела к падению стоимостей аренды и продажи квартир с ремонтом при росте цен "после строителей"
Бетон, ты считаешь прибыль считая цену по которой ты покупал квартиру 3-6 месяцев назад. А ты посчитай прибыль с учетом теущей цены квартиры под ремонт.
Может нужно просто купить квартиру после строителей и ничего не делать. Может так выгоднее чем работать?
Так ему ужке миллион раз на пальцах поясняли, что нет смысла покупать,делать ремонт, продавать, а потом покупать по той цене что продал, но уже без ремонта.
У него какая-то своя угла (не угол, угол - это понятно) зрения.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18152
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8822 раз.
- Подякували: 5559 раз.
-
-
Профіль
-
-
12
7
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17405830
|
|
|1380
|6839110
|
|
|3
|86175
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|