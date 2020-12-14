Додано: Вів 30 гру, 2025 21:33

Местные законы.

Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.

Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.

Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.

Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.

Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.

Свободный рыночек оказался свободным американцам не по карману. "Як так" (С).

Причем тут свободный рынок свободным американцам?Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.Чистый популизм для своего электората.И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалкуУ меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.Просто повезло, но это намного ниже рынка.