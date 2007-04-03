|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:31
vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
SAndriy1
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 458 раз.
2
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:22
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
vitaxa2006
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 124 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:53
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
Альти , навіть трупи типу DOT APT та інші, відскочили за день на 20+% і дали гарно заробити)))
А ви позитив краще на річному таймфреймі шукайте))))
SAndriy1
- Повідомлень: 1080
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 458 раз.
2
1
Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:16
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
Альти , навіть трупи типу DOT APT та інші, відскочили за день на 20+% і дали гарно заробити)))
А ви позитив краще на річному таймфреймі шукайте))))
Річний не працює, 2025-й мали закрити зеленою свічкою по бітку, а закрили червоною. Чому так?
vitaxa2006
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 124 раз.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:58
vitaxa2006 написав:
Річний не працює, 2025-й мали закрити зеленою свічкою по бітку, а закрили червоною. Чому так?
Это оказало решающее влияние на крипторынок
Фьючи сейчас наше все...мне этот альтсезон уже нафиг не вперся...Наторговался на шортах и это еще не предел.Тренд-наш френд!Кто не понимает-переверните график на мониторе или телефоне вверх ногами и будет Вам праздник.Закинуть обезьяной 100 баксов и ждать мильен...кто вам доктор...Хомячки мои крохотные...Гибкими нужно быть и не быть тормозами...а не обвинять все время кого то в своих же решениях...У вас вечно,то хер длинный,то рубашка короткая...
osafly
- Повідомлень: 2211
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 1040 раз.
17
8
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:48
osafly написав: vitaxa2006 написав:
Річний не працює, 2025-й мали закрити зеленою свічкою по бітку, а закрили червоною. Чому так?
Это оказало решающее влияние на крипторынок
Фьючи сейчас наше все...мне этот альтсезон уже нафиг не вперся...Наторговался на шортах и это еще не предел.Тренд-наш френд!Кто не понимает-переверните график на мониторе или телефоне вверх ногами и будет Вам праздник.Закинуть обезьяной 100 баксов и ждать мильен...кто вам доктор...Хомячки мои крохотные...Гибкими нужно быть и не быть тормозами...а не обвинять все время кого то в своих же решениях...У вас вечно,то хер длинный,то рубашка короткая...
Именно, я так и написал. Спот на крипте умер 10.10.25. Теперь на этом рынке только трейдинг, короткие шорт/лонг позиции. И вечный боковик распил))))
Пофиг, где будет дно по битку, теперь это уже никому неинтересно. Главное, волатильность наш друг. Без разницы, в какую сторону.
Кто в минусах сейчас, уже никогда не выйдет даже в безубыток.
Вот сейчас отличная возможность на войне в Иране заскочить в биток по 60к и после окончания боевых действий забрать свои 10% лонга. Возможности прямо под ногами валяются.
Главное: из трейдера не превратиться в вечного инвестора ))))))))
vitaxa2006
- Повідомлень: 348
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 680 раз.
- Подякували: 124 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:31
хто в курсі з чим повязані знижки на usdt p2p ? по 42.8 сьогодні багато ордерів на бінансі, -15% від курсу банків.
nuwanda
- Повідомлень: 41
- З нами з: 06.11.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:38
nuwanda написав:
хто в курсі з чим повязані знижки на usdt p2p ? по 42.8 сьогодні багато ордерів на бінансі, -15% від курсу банків.
Та, вроде, ничего особенного. Топ 3 покупателей - от 44.46 до 44.31. Повыше, чем у банков (42.95) А сколько надо, учитывая, что в первых числах месяца традиционно небольшой спад? Или у меня какой-то свой бинанс?
moveton
- Повідомлень: 6706
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 824 раз.
3
11
1
Додано: Пон 02 бер, 2026 14:43
я навпаки купляю, зазвичай курс +- такий як на продаж у банках, раніше спостерігав спади наприкінці місяця але повязував це з вичерпанням лімітів під кінець місяця і спадом попиту.
nuwanda
- Повідомлень: 41
- З нами з: 06.11.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
