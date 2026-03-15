izibank

izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 10:58

Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?

В общем, похоже, мне проще будет перевести эту заначку с Заначки на, например, Правекс, Раду и др, на 7-8% есть выбор. Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 11:19

  la9 написав:Может, кто-то подскажет, где можно оперативно перевести с депо на карту и сдернуть сторонним сервисом без комисса на карте-доноре?
Я дебетку Глобус-лайт использую, 5% на остаток.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 16:38

Був прецедент, коли навіть з рахунку ТАСі ізя списав за неактивність.
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 21:55

Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 11:36

  la9 написав:Держал на Заначке небольшую сумму - на всякий случай (экстренный). Понадобились, захожу и вижу, что на Заначке меньше денег, чем я ожидал. В общем, банк списал 1.02 50 грн, а 1.03. - 100 грн, за неактивный основной счет (карту). Звоню с вопросом в КЦ - да, это плата за неактивность карты и мы имеем право снимать эту комиссию с любых счетов, в т.ч. и с Заначки. Сказать, где это написано, не смогла. Кто-то изучал ДКБО или сталкивался - реально где-то прописано такое право?

ого, цікаво. Але виникає питання з того що ви зазначили - що саме за неактивність ОСНОВНОГО рахунку. Ну тобто якщо наприклад у когось є основний гривневий рахунок і є ще доларовий рахунок. То кошти за неактивність спишуться лише за відсутність активності по основному рахунку чи можуть списатися навіть коли немає активності наприклад по доларовому рахунку? Або наприклад по єПідтримці? Бо наприклад в мене чотири різних рахунки - кдв грн, кдв дол, кредитка, єПдтримка, і що тоді, по кожній потрібно підтримувати активність, щоб нк списали кошти, чи лише по основному рахунку підтримувати активність? І на останок ще питання - скільки там у ІЗІ строк неактивності, після якого починають списувати плату?
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2026 12:22

https://tascombank.ua/files/Taryfy_16.10.2025_1.pdf
