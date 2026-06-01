izibank

izibank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
27%
10
2- Погане. Некомпетентне.
19%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
6
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 22:02

  JanIs написав:Не підкажете, це якесь нововведення в Ізі. Зарахування коштів з карти іншого банку мсс код операції 6537, мала зайти одна сума, по факту зайшла інша.

Так это ж трансграничный перевод - там может быть что угодно и DCC (если вдруг валюту перевода выбрали гривну для карт других стран), и просто конвертация если у какого-нибудь из банков контрагентов нет открытого счета в МПС в валюте платежа, и комис самого таса если валюта карты и валюта платежа не совпали. В общем вы мало дали информации по самому платежу
WallNutPen
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 05:55

  JanIs написав:Але в березні місяці такого не було. А тепер поле Призначення платежу не активне...
У бета-версії застосунку можна було вказувати своє призначення платежу отримувачу ТАС. У релізі це поле було вже не доступно для зміни, воно заповнювалося автоматично.

  JanIs написав:а після натискання продовжити, нічого не відбувається. Платіж не пропускає.
Перевірив у себе. Є проблема. У полі "Призначення платежу" автоматично не підтягується текст, який повинен бути. Звертайтеся до підтримки й фіксуйте наявність проблеми.
Howl
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 15:22

WallNutPen , схоже ви праві. Підтримка банку пише, що переказ був у валюті, тому зарахування відбулося по курсу на день надходження. Але представник відправника каже,що переказ був саме в гривні. Не знаю кому вірити. По виписці немає розуміння.
JanIs
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 18:11

Представник відправника може казати що завгодно але хай він вам назве карткою якого іноземного банку він міг вам зробити переказ в гривні. І заодно чи має той банк коррахунок в гривні в яякомусь з українських банків або в НБУ. Якщо відповіді будуть ні то його банк не зважаючи на те в якій валюті ініціював платіж відправник реально перераховував або свою національну валюту або долар США чм Євро. Отже в будь якому випадку була щонайменше 1 конвертація а може й більше. Тому курсові різниці в такому платежі гарантовані. А може ще й коміси банків якщо вони передбачені тарифами. Переказати гривню з-за кордону з використанням не українських карток чи/та не українських систем переказів без конвертацій мені здається не можливо в принципі
WallNutPen
 
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:51

WallNutPen, у ТАС розрахунок на прийом проходить тільки через євро. На вихід переважно євро, але може через долар.
Howl
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 11:32

Підкажіть,будь ласка, як краще зробити переказ без комісії.
aquadialog
 
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 18:28

aquadialog написав:Підкажіть,будь ласка, як краще зробити переказ без комісії.
Деталей в сообщении мало, но можно как по реквизитам так и на карту. Ниже все варианты в тарифах по своим средствамЗображення
Chicheva
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:10

Вчора переказував кошти на карту іншого банку не було комісії, сьогодні пише про якусь комісію.
Виявляється,що якщо не виконуєш певні вимоги банку,то на наступний місяць на перекази в інший банк застосовується комісія. Прикольно (((
JanIs
 
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 19:37

JanIs
Так, прикольно. А ще прикольніше, що при відправленні платежу пише, що без комісії, а комісія прилітає окремо після проведення платежу.
Потрібно відслідковувати самому, щоб не нарватись.
Oberon
 
