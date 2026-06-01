Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2026 22:02
JanIs написав:
Не підкажете, це якесь нововведення в Ізі. Зарахування коштів з карти іншого банку мсс код операції 6537, мала зайти одна сума, по факту зайшла інша.
Так это ж трансграничный перевод - там может быть что угодно и DCC (если вдруг валюту перевода выбрали гривну для карт других стран), и просто конвертация если у какого-нибудь из банков контрагентов нет открытого счета в МПС в валюте платежа, и комис самого таса если валюта карты и валюта платежа не совпали. В общем вы мало дали информации по самому платежу
1
Додано: Сер 06 тра, 2026 05:55
JanIs написав:
Але в березні місяці такого не було. А тепер поле Призначення платежу не активне...
У бета-версії застосунку можна було вказувати своє призначення платежу отримувачу ТАС. У релізі це поле було вже не доступно для зміни, воно заповнювалося автоматично.
JanIs написав:
а після натискання продовжити, нічого не відбувається. Платіж не пропускає.
Перевірив у себе. Є проблема. У полі "Призначення платежу" автоматично не підтягується текст, який повинен бути. Звертайтеся до підтримки й фіксуйте наявність проблеми.
Додано: Сер 06 тра, 2026 15:22
WallNutPen , схоже ви праві. Підтримка банку пише, що переказ був у валюті, тому зарахування відбулося по курсу на день надходження. Але представник відправника каже,що переказ був саме в гривні. Не знаю кому вірити. По виписці немає розуміння.
Додано: Сер 06 тра, 2026 18:11
Представник відправника може казати що завгодно але хай він вам назве карткою якого іноземного банку він міг вам зробити переказ в гривні. І заодно чи має той банк коррахунок в гривні в яякомусь з українських банків або в НБУ. Якщо відповіді будуть ні то його банк не зважаючи на те в якій валюті ініціював платіж відправник реально перераховував або свою національну валюту або долар США чм Євро. Отже в будь якому випадку була щонайменше 1 конвертація а може й більше. Тому курсові різниці в такому платежі гарантовані. А може ще й коміси банків якщо вони передбачені тарифами. Переказати гривню з-за кордону з використанням не українських карток чи/та не українських систем переказів без конвертацій мені здається не можливо в принципі
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:51
WallNutPen, у ТАС розрахунок на прийом проходить тільки через євро. На вихід переважно євро, але може через долар.
Додано: Чет 14 тра, 2026 11:32
Підкажіть,будь ласка, як краще зробити переказ без комісії.
Додано: Чет 14 тра, 2026 18:28
Деталей в сообщении мало, но можно как по реквизитам так и на карту. Ниже все варианты в тарифах по своим средствам
Додано: Пон 01 чер, 2026 19:10
Вчора переказував кошти на карту іншого банку не було комісії, сьогодні пише про якусь комісію.
Виявляється,що якщо не виконуєш певні вимоги банку,то на наступний місяць на перекази в інший банк застосовується комісія. Прикольно (((
Додано: Пон 01 чер, 2026 19:37
JanIs
Так, прикольно. А ще прикольніше, що при відправленні платежу пише, що без комісії, а комісія прилітає окремо після проведення платежу.
Потрібно відслідковувати самому, щоб не нарватись.
