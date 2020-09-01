Про це йдеться на сайті НБУ.
Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами для населення.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:40
Банки знизили ставки за депозитами для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами для населення.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:40
Тем временем бакс летит вгору к 30-ке. Инфляция походу будет существенная а они ставки на депозиты снижают... Учитывая еще -20% с процентов налога - смысла в депозитах практически нет )
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