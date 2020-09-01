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Банки знизили ставки за
депозитами для населення

Банки знизили ставки за депозитами для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:40

Банки знизили ставки за депозитами для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті НБУ.

Дивися повний текст Банки знизили ставки за депозитами для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:40

Тем временем бакс летит вгору к 30-ке. Инфляция походу будет существенная а они ставки на депозиты снижают... Учитывая еще -20% с процентов налога - смысла в депозитах практически нет )
alex_dubiv
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