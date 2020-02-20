Відгуки про ICU

klug написав:Думаю, ніхто не сумнівається, що вже о 09:00 30.03 все буде ідеально працювати і усі ми будемо хвалити ICU за таку моторність та рішучість.
щось воно не дуже ідеально виходить. Заявлене 24/7 не працює. Захотів перевірити на вихідних, зробив заявку на продаж одного папірця, досі крутить "в обробці". Про вивід коштів на вихідні то мабуть фантастика. Можливо працюють лише на себе в один бік. Хтось пробував на вихідних?
А что не так? Под 24/7 имелось в виду, что заявки теперь принимают всегда и цены видны не только в торговую сессию. Т.е., как просили "как в Дие, не сложно же должно быть", так и сделали. Раз таки "зробив заявку на продаж одного папірця", значит идеально работает. А обработка, как была только во время сессий, так и осталась. Только продажа стала не мгновенной.
Ми спеціально планували оновлення на "гарячий" період торгів, щоб у найкоротші терміни виявити та виправити всі можливі дрібні нюанси, які не були б помітні без активного трейдингу.
Генії!
Фактично ж можна виконати операцію з ЦП лише коли працює НДУ. Чи Ви маєте на увазі в робочий час продати, а з виведенням коштів тягнути до вихідних? Тоді сенс не очевидний, хіба як провтикати...
Бывает экстремальное программирование, а бывает экстремальное тестирование - сразу на проде. Это модно. Кстати, мою заявку трёхнедельной давности на регистрацию нового клиента они до сих пор не отработали. Наверное, слишком крупная.
klug написав:Фактично ж можна виконати операцію з ЦП лише коли біржа працює
Почему же? Если покупает сам ICU, можно и без биржи. Я так понимаю, что раньше, когда деньги на счёт зачислялись сразу, оно так и происходило. Тут больше упор во время работы депозитария НБУ, чтобы переоформить кому бумаги принадлежат, но это можно и позже сделать.
Опять промах НДУ тут не задействован. Он по большинству ЦБ, но ОВГЗ исключение. И хорошо потому, что в нём пока каменный век и от выплат эмитента до поступления денег владельцу бумаг неделя проходит. А ОВГЗ учитываются в депозитарии НБУ.
klug написав:І папери все ще клієнта, і гроші він вже вивів. А зранку арешт на майно намалюється. Ну, таке...
Думаю, что так далеко не думают, а банально не хотят даже чисто технических сложностей с отложенным оформлением. Поэтому никто так не делает. Но это не значит, что оформление нельзя проводить как-то пошустрее. В Инжур я за день успеваю продать, вывести, ввести новые деньги и купить те же бумаги по цене того же дня. В якобы 24/7 ICU это пока мечта. Это я уже не говорю, что в каком-нить IBKR с margin account ничего не боятся и по цене рынка там все сделки проходят моментально, хотя фактический перевод денег (называется settlement period) через пару-тройку дней.