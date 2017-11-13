Поради щодо роботи із запереченнями.
Дивися повний текст Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого» і «Я подумаю».
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Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34
Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого» і «Я подумаю».
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34
Не люблю причіпливих продавців. Якщо я просто збираю інформацію перш, ніж вирішити, що купувати і чи купувати взагалі, я все одно не погоджуся на першу пропозицію. Але й відповідати на десяток навідних запитань теж не дуже хотітиму.
Додано: Суб 12 вер, 2020 16:54
А вдруг сказав "я подумаю" человек действительно хочет взять паузу на подумать? И тут у него начинают душу вынимать... он это запомнит. А по факту... продавцам как правило не хватает квалификации ответить о свойствах товара... какие там возражения!
Додано: Суб 12 вер, 2020 16:55
В моєму виконанні "я подумаю" = " та ну вас з вашим сервісом/товаром"
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