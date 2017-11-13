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Антон Петрухін: що робити, коли
клієнт говорить «Дорого»...

Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34

Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...

Пропонуємо до обговорення:
Поради щодо роботи із запереченнями.

Дивися повний текст Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого» і «Я подумаю».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:34

Не люблю причіпливих продавців. Якщо я просто збираю інформацію перш, ніж вирішити, що купувати і чи купувати взагалі, я все одно не погоджуся на першу пропозицію. Але й відповідати на десяток навідних запитань теж не дуже хотітиму.
consulaugur
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 13:57

Моё лицо, когда я слышу словосочетание "борьба с возражениями"

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:54

А вдруг сказав "я подумаю" человек действительно хочет взять паузу на подумать? И тут у него начинают душу вынимать... он это запомнит. А по факту... продавцам как правило не хватает квалификации ответить о свойствах товара... какие там возражения!
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 16:55

В моєму виконанні "я подумаю" = " та ну вас з вашим сервісом/товаром" :)
Taras Rudko
 
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