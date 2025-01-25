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Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 лют, 2025 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Державний ПриватБанк цього року зробив доступними інвестиції в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, що значно підсилило його позиції на ринку і збільшило обсяг операцій клієнтів з ОВДП.
Дивися повний текст Коли ПриватБанк запустить мобільну версію застосунку для купівлі ОВДП
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R2
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Додано: Чет 13 лют, 2025 21:50
Це вже давно реалізовано в застосунку ОТП Банку. Найбільш зручний і простий спосіб.
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archi_gud
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Додано: Суб 15 лют, 2025 16:59
отп банк належить угорським фашистам і також працює у фашистській росії, і платить податки фашистській росії.
Я особисто закрив рахунок у ОТП і інших закликаю.
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bodia1406
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