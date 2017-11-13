Антон Петрухін: що робити, коли клієнт говорить «Дорого»...

Додано: Нед 13 вер, 2020 00:47

Більшість продавців працюють з клієнтом по принципу: "Дорого? До побачення! Наступний...". Клієнт-орієнтованих бізнесів у нас дуже мало. Ми не Америка або Європа, де висока конкуренція і за кожного клієнта іде боротьба, а репутація фірми цінується найвище. Колись і ми до цього прийдемо, але буде ще дуже нескоро.

Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.