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Введення в експлуатацію будинку
в 2020 році, жити по-новому?

Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:33

Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-новому?

Сфера архітектури й містобудування зводиться до того, що будь-який побудований об'єкт, в тому числі приватний житловий, дачний, садовий будинок потрібно вводити в експлуатацію. Ці питання регламентуються Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" й іншими підзаконними нормативними актами.
В 2020 році введення в експлуатацію змінюється, в частині:
1. Новий орган для реєстраційних дій дозвільних документів - Державна сервісна служба містобудування.
2. Врегульоване питання по присвоєнню адреси на рівні Закону, яку можна присвоювати, як до реєстрації дозвільних документа та декларації про готовність до експлуатації, так і після, перед реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
3. Функції інспектування будівництва відібрані в органу, що водночас займається реєстрацією до Єдиного реєстру дозвільних документів, тобто це право має виключно Державна інспекція містобудування.
4. Заборонено скасовувати будівельний паспорт, містобудівні умови та обмеження лише за рішенням інспектора, так само дозвіл на будівництво й декларацію про готовність, - тільки за рішенням суду, аналогічно з реєстрацією в ДРРП.
5. Ізюминка на торті це портал ДІЯ, який досі не працює для містобудування, тобто з 7 липня і по даний момент осені 2020 немає можливості подати щось електронно!
6. Зроблений реєстр будівельної діяльності, в якому значно більше видно інформації про будівництво будинку.
Загалом предметно проникаючи в процедуру введення в експлуатацію, навіть найпростішого класу наслідків, на підставі будівельного паспорту, там теж є свої відмінності для введення садового, житлового, дачного будинку в експлуатацію. При цьому можуть існувати делікти Державних будівельних норм, за яких відділи містобудування і архітектури на місцях будуть футболити людину й не затверджувати наміри будівництва.
Щоб про це все дізнатися, прочитати про модельовані ситуації, які виникають при введенні в експлуатацію будинку, нові зміни, як вирішувати проблеми по ДБН, яким чином працювати над декларацією про готовність до експлуатацію слід ознайомитись з корисною статтею для самостійного введення в експлуатацію будинків, яку варто добавляти і закладки http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/vvedennia-bydunky-explyataciy

Давайте обговорювати тему, задавайте питання і будемо розбиратись!
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:32

Re: Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-нов

Підскажіть будь-ласка вихід із ситуації:
Реєстратор речових прав на словах відмовляє у реєстрації будинку.
Підстава: на території є самовільно збудовані сараї 2007 та 2009 року
Які мої дії?
Що є:
1. Два власники з документом, що посвідчує 1/2 на спадщину за законом кожен, видані у 2004 році.
2. Кадастровий номер на земельну ділянку (власність міська рада)
3. Технічний паспорт на будинок 2020 року, де вказані сараї побудовані 2007 та 2009 року відповідно.
4. Технічний паспорт на будинок 2004 року, відповідно до якого робились Свідоцтва на право власності за законом.
denis_viniarchuk
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 16:38

Re: Введення в експлуатацію будинку в 2020 році, жити по-нов

Доброго дня!
Потрібно ввести в експлуатацію нові господарські будівлі. Якщо все ок з землею, є кадастровий, відповідне цільове призначення без обмежень, звертайтесь в архітектуру для отримання будівельного паспорту на реконструкцію, щоб видали будівельний паспорт з найменуванням об'єкта будівництва: реконструкція, будівництво будинку, господарських будівель і споруд.
Після чого повідомляйте ДССМ про початок реконструкції, загалом в статті за посиланням вище, все прописано, щодо порядку введення в експлуатацію в широкому розумінні.
OLGA1987
 
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