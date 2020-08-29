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За відмову від санкцій проти
"Північного потоку-2"...

За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

За відмову від санкцій проти "Північного потоку-2"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише німецьке видання Die Zeit.

Дивися повний текст За відмову від санкцій проти \"Північного потоку-2\" Німеччина запропонувала США угоду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:46

росіяни німцям дають 2 ярди, німці американцям 1 ярд. усім профіт, українцям дуля) такі вони бургери )
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:26

Як би сказав Попандопуло -- не варто -- ми собі ще намалюємо
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:26

ФРГ готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа.

Расчётливые европейцы хотят убить 1м выстрелом 2х зайцев: и с США разобраться и на цену трубного российского газа влияние иметь с помощью конкуренции в виде сжиженного газа. А чей именно газ, в случае необходимости, будут принимать терминалы - американский или там катарский - уже другой вопрос.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 04:58

Re: За відмову від санкцій проти

Ось і подивимось чи попадуться американці на "німецьку" (а скоріш за все на кремлівську) уловку
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:25

  silver_arrow_ua написав:Ось і подивимось чи попадуться американці на "німецьку" (а скоріш за все на кремлівську) уловку


Жадность победит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:48

миллиард!!!!! Цена вопроса? На кону триллионы ЕВРО!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:01

США не тактический многоходовочник на краткосрочную перспективу в отличие от Путина - они очень дальновидные стратеги, им важно максимально увеличить свое присутствие на европейском рынке газа, подсадить ЕС на сжиженный газ и зарабатывать десятки ярдов. Поэтому для них лучше, чтобы СП-2 так и неродился, помер в утробе Газпрома.
На счет предложения, то для США 1 ярд - это как для среднестатистического украинца 10 грн.
Ragnar
 
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