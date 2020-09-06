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Уряд пропонує збільшити
податок на дорогі автомобілі

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України запропонував зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Криворізька школа економіки у всій красі...
Даєш податок на повітря ! І навіть не думайТЕ менше дихати !
P.S.Тобі личить моє кохання ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:16

Не надо сравнивать воздух с авто за 1.2миллиона.Во всём цивилизованном мире богатые платят налоги за свои "игрушки".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:34

Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Во всем цивилизованном мире богатые не платят лишнего.
Машина оформляется на фирму, фирма платит ГСМ\налоги\ремонты\амортизацию. Ездит на машине директор. Налоги фирма платит с прибыли. Чем больше расходов у фирмы, тем меньше прибыли и тем меньше фирма платит налога.
А это просто доилово. Очередное доилово в виде техосмотра тоже на подходе. Это уже для совсем бедных. А для простых смертных, которые даже автохлам не осилили купить - 20% НДС. За воздух.С каждой покупки.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:49

  sena_2008atp написав:Не надо сравнивать воздух с авто за 1.2миллиона.Во всём цивилизованном мире богатые платят налоги за свои "игрушки".


А будьте так добры, подскажите хоть одну страну "цивилизованного мира", где есть транспортный налог исходя из СТОИМОСТИ авто? Не экологичности или других свойств, а именно стоимости? И где считают дорогими машины с ценой от ~40К евро, т.е. классические новые середнячки или 4+ летний "премиум"?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:22

maxprofit
А хто запровадив цей податок, не нагадаєте? Вінницька школа економіки, чи черновецька? Чи філіал школи економіки при кондитерській фабриці ім. Карла Маркса?
panzershreck1921
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