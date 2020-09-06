Кабінет міністрів України запропонував зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів.
Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Криворізька школа економіки у всій красі...
Даєш податок на повітря ! І навіть не думайТЕ менше дихати !
P.S.Тобі личить моє кохання ...
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:16
Не надо сравнивать воздух с авто за 1.2миллиона.Во всём цивилизованном мире богатые платят налоги за свои "игрушки".
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:34
Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
Во всем цивилизованном мире богатые не платят лишнего.
Машина оформляется на фирму, фирма платит ГСМ\налоги\ремонты\амортизацию. Ездит на машине директор. Налоги фирма платит с прибыли. Чем больше расходов у фирмы, тем меньше прибыли и тем меньше фирма платит налога.
А это просто доилово. Очередное доилово в виде техосмотра тоже на подходе. Это уже для совсем бедных. А для простых смертных, которые даже автохлам не осилили купить - 20% НДС. За воздух.С каждой покупки.
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:49
А будьте так добры, подскажите хоть одну страну "цивилизованного мира", где есть транспортный налог исходя из СТОИМОСТИ авто? Не экологичности или других свойств, а именно стоимости? И где считают дорогими машины с ценой от ~40К евро, т.е. классические новые середнячки или 4+ летний "премиум"?
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:22
maxprofit
А хто запровадив цей податок, не нагадаєте? Вінницька школа економіки, чи черновецька? Чи філіал школи економіки при кондитерській фабриці ім. Карла Маркса?
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:23
Есть от мощности двигателя, а есть и от стоимости. На недвижимость точно так же есть от площади, а есть и от стоимости (Англия - первое, что пришло в голову). Однозначно считаю, что рыночная цена является более точным мерилом "роскоши".
В Украине. Потому, что в Украине всё остальное дешевле чем в "странах цивилизованного мира" (зарплаты, земля, недвижимость, коммуналка - сравните хотя бы с соседней Польшей - в РАЗЫ дешевле). Это первое.
Второе. Объективно, во многих современных новых автомобилях "из салона" в пределах $20тыс. уже есть весь необходимый уровень комфорта и экономичности (климат-контроль, подогрев сидений-зеркал и т.п.). Так что, если есть лишние "от $20тыс." переплатить за понты (в буквальном смысле), то и на налоги деньги найдутся.
Третье. Сколько там того налога? 25 тыс. грн в год?
Это не более 2% в год от стоимости автомобиля (и чем дороже автомобиль - тем незаметнее этот налог, вплоть до символического). Было бы чего бояться. Не Франция при Олланде.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:26
40Кевро - это стоимость, например, новой Шкоды Кодьяк. Офигеть какой премиум. Нужно быть олигархом, чтобы купить новую Шкоду.
Востаннє редагувалось alt402 в Чет 17 вер, 2020 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:29
Можно дальше пойти. Даже у Таврии есть минимальный уровень комфорта - она перевозит из пункта А в пункт Б. Все остальное - понты, поэтому брысь налоги платить.
Или с какой радости некто решил, что подогрев зеркал - это необходимый уровень, а 8 подушек безопасности - нет?
Да действительно. Купил машину - будь любезен отлистать 5% в ПФ, теперь еще 2% куда-то. Чо, отвалится, что ли? Давайте сразу процентов до 50 поднимем, ну чтобы всем хватило.
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