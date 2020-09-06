Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Додано: Чет 17 вер, 2020 17:23

Logic написав: А будьте так добры, подскажите хоть одну страну "цивилизованного мира", где есть транспортный налог исходя из СТОИМОСТИ авто? А будьте так добры, подскажите хоть одну страну "цивилизованного мира", где есть транспортный налог исходя из СТОИМОСТИ авто?

И где считают дорогими машины с ценой от ~40К евро, т.е. классические новые середнячки или 4+ летний "премиум"?

Есть от мощности двигателя, а есть и от стоимости. На недвижимость точно так же есть от площади, а есть и от стоимости (Англия - первое, что пришло в голову). Однозначно считаю, что рыночная цена является более точным мерилом "роскоши".В Украине. Потому, что в Украине всё остальное дешевле чем в "странах цивилизованного мира" (зарплаты, земля, недвижимость, коммуналка - сравните хотя бы с соседней Польшей - в РАЗЫ дешевле). Это первое.Второе. Объективно, во многих современных новых автомобилях "из салона" в пределах $20тыс. уже есть весь необходимый уровень комфорта и экономичности (климат-контроль, подогрев сидений-зеркал и т.п.). Так что, если есть лишние "от $20тыс." переплатить за понты (в буквальном смысле), то и на налоги деньги найдутся.Третье. Сколько там того налога? 25 тыс. грн в год?Это не более 2% в год от стоимости автомобиля (и чем дороже автомобиль - тем незаметнее этот налог, вплоть до символического). Было бы чего бояться. Не Франция при Олланде.