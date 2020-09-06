Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Додано: Чет 17 вер, 2020 22:20

eduard_k написав: Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными. Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными.

eduard_k написав: А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли. А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли.

eduard_k написав: для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто

И мировая практика показала, что если слишком в этом перегибать палку, то капиталы эммигрируют. А вот умеренно - можно.Открываете налоговую систему практически любой европейской страны и для физлиц лицезреете прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше годовой доход - тем выше ставкаТакой же принцип и здесь: после превышения определенной стоимости автомобиля придётся заплатить чуть больше налогов.Вы меня извините, но в Украине реальные средние зарплаты в пределах $500. Так что лично у меня к такой планке стоимости автомобилей претензий нет. Это адекватно для условий Украины.Далее, на тему того, что дорого, а что нет: купите малолитражку в пределах $20тыс. и, допустим, новый LandCruiser. У малолитражки расход бензина 7л на сотню, у джипа - 20л?Считаете разницу в деньгах для среднегодового пробега 15 тыс. км.Также, учитываете, что как только автомобиль выехал из салона - это -10% от начальной стоимости.Через 5 лет -30% (если решите продать). Это ПЛАНОВЫЕ потери денег как только вы принимаете решение стать автовладельцем (да-да, это не земля и не недвижимость которая обычно даже растёт в цене со временем).Плюс регулярные техобслуживания, замена резины и т.д.Так что, если посчитать комплексно, то для автомобиля дороже $40тыс. этих 25 тыс. налога и не видно будет на общем фоне расходов. Зато сколько ору о "вселенской несправедливости".