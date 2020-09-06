Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:08
Комунистический дискурс, уже 30 лет - богатые должны поделиться с бедными. А то, что в цене любого авто уже уплачено 40% в бюджет при покупке (НДС + пошлина + акциз + ПФ) об этом тупоголовые жлобы-депутаты забыли. Скотам в законе нужен пиар перед выборами, потому-что для рядовой бабушки 1.2 млн. это дорогое авто, нечего им на таких ездить, пускай платят.
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:20
И мировая практика показала, что если слишком в этом перегибать палку, то капиталы эммигрируют. А вот умеренно - можно.
Открываете налоговую систему практически любой европейской страны и для физлиц лицезреете прогрессивную шкалу налогообложения: чем больше годовой доход - тем выше ставка с каждого превышения. Такой же принцип и здесь: после превышения определенной стоимости автомобиля придётся заплатить чуть больше налогов.
Вы меня извините, но в Украине реальные средние зарплаты в пределах $500. Так что лично у меня к такой планке стоимости автомобилей претензий нет. Это адекватно для условий Украины.
Далее, на тему того, что дорого, а что нет: купите малолитражку в пределах $20тыс. и, допустим, новый LandCruiser. У малолитражки расход бензина 7л на сотню, у джипа - 20л?
Считаете разницу в деньгах для среднегодового пробега 15 тыс. км.
Также, учитываете, что как только автомобиль выехал из салона - это -10% от начальной стоимости.
Через 5 лет -30% (если решите продать). Это ПЛАНОВЫЕ потери денег как только вы принимаете решение стать автовладельцем (да-да, это не земля и не недвижимость которая обычно даже растёт в цене со временем).
Плюс регулярные техобслуживания, замена резины и т.д.
Так что, если посчитать комплексно, то для автомобиля дороже $40тыс. этих 25 тыс. налога и не видно будет на общем фоне расходов. Зато сколько ору о "вселенской несправедливости".
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:28
Охренеть, просто слов нет. "автомобиль старше 5 лет с вторичного рынка" - это не комфорт. Это корыто с неизвестной историей и безопасностью. Только полный идиот может такое посоветовать.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:03
Да за кого вы ратуете? За казнокрадов? Причем тут европа к нашей нищей стране? Они сначала развились, а потом начали вводить прогрессивные ставки. Сейчас Европа развивается 1% в год. Из скандинавии и Франции богатые люди бегут в США.
Из Украины бегут даже бедные и средний класс. Впервые за последние годы Киев показал отрицательный прирост населения, в остальных регионах такое уже давно. Нам нужно снижать налоги, чтобы бизнес развивался, чтобы люди у которых остались деньги после уплаты налогов, могли отнести их в бизнес, купить что-то, улучшать свою жизнь и помогать развиваться предпринимательству! Экономика стоит! Да как можно быть таким идиотом! Давайте всех обложим налогами, до последнего авто, чтобы здесь через пять лет одни старики и бестолочи нищие и безработные остались!
Есть налог на роскошные авто, планка розкоши вполне адекватная в 2 млн. гривен. Всё хватит! Эти бюджетные твари никогда не нажрутся. Государство, которое ничем не занимается, ни за что не отвечает, суёт свою грязную лапу в каждый карман, чтобы забрать последнее с каждого, кто заработал, заплатил налоги с зарплаты, купил машину, при покупке заплатил НДС + пошлину + акциз + ПФ, а потом еще надо заплатить?!!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:30
планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.
и такой налог целенаправлено направлять на развитие общественного транспорта!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 18 вер, 2020 03:34
Про зарплаты и доходы - все верно, они на порядки в разы ниже.
А про коммуналку - это вы неудачно пошутили. У нас коммуналка дороже чем в самых дорогих странах с развитой экономикой. Больше 100 долларов в месяц только за отопление, отказаться от которого запрещено законом - это вы называете в разы дешевле?
И это при том, что в Германии коммуналка составляет 15% от пенсии. А у нас 150-200% от пенсии. Очень "дешевая" коммуналка, дооо...
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