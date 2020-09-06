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Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
uaprofi написав:
планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.
Увы, этот номер не прокатит. Батька вон тоже в своё время хотел программистов налогами обложить. В итоге допёр, что они просто разбегутся по другим странам и сделал им льготные условия.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:27
eduard_k написав:
Да за кого вы ратуете? За казнокрадов?
Ну вот и нашли корень всех зол.
На остальное отвечать не буду - нет смысла. Не способны понять.
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Grover
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