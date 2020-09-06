Увы, этот номер не прокатит. Батька вон тоже в своё время хотел программистов налогами обложить. В итоге допёр, что они просто разбегутся по другим странам и сделал им льготные условия.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18
Увы, этот номер не прокатит. Батька вон тоже в своё время хотел программистов налогами обложить. В итоге допёр, что они просто разбегутся по другим странам и сделал им льготные условия.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:27
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:18
Я бы даже сказал клинический.
Машина за 40К - это НЕ РОСКОШЬ. Это СРЕДНИЙ сегмент.
Тем более, что через год эти "200 минимальных зарплат" уже будут 30К, а еще через год - 20К. А потом вообще гайки прикрутят до годовой минимальной зарплаты. Ибо идиоты должны ездить на трамвае или ходить пешком.
Ну а вы можете сыграть в лотерею "автомобиль старше 5 лет с вторичного рынка". И когда вас с детьми размажет где-нибудь по трассе в этом "автомобиле", сваренном из трех частей и со всеми стреляными подушками, тогда я с удовольствием послушаю про "роскошь".
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37
Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.
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