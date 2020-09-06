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Уряд пропонує збільшити
податок на дорогі автомобілі

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:18

  uaprofi написав:планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.

Увы, этот номер не прокатит. Батька вон тоже в своё время хотел программистов налогами обложить. В итоге допёр, что они просто разбегутся по другим странам и сделал им льготные условия.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:27

  eduard_k написав:Да за кого вы ратуете? За казнокрадов?

Ну вот и нашли корень всех зол.

На остальное отвечать не буду - нет смысла. Не способны понять.
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:18

  Grover написав:
  alt402 написав:Охренеть, просто слов нет. "автомобиль старше 5 лет с вторичного рынка" - это не комфорт. Это корыто с неизвестной историей и безопасностью. Только полный идиот может такое посоветовать.

Раз вы такая принцесса на горошине и вам надо непременно новый и не дешевле $40тыс. и с 8 подушками безопасности - заплатите налог на роскошь и всё.

На этом диалог с вами прекращаю, вам от меня почерпнуть нечего раз я полный идиот.

Я бы даже сказал клинический.

Машина за 40К - это НЕ РОСКОШЬ. Это СРЕДНИЙ сегмент.
Тем более, что через год эти "200 минимальных зарплат" уже будут 30К, а еще через год - 20К. А потом вообще гайки прикрутят до годовой минимальной зарплаты. Ибо идиоты должны ездить на трамвае или ходить пешком.

Ну а вы можете сыграть в лотерею "автомобиль старше 5 лет с вторичного рынка". И когда вас с детьми размажет где-нибудь по трассе в этом "автомобиле", сваренном из трех частей и со всеми стреляными подушками, тогда я с удовольствием послушаю про "роскошь".
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37

Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

  Grover написав:Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.

- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.
di2gard
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:25

  di2gard написав:
  Grover написав:Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.

- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.

Угу: то ли дело было при последних совковских -- при Кравчуке все прямо как сыр в масле катались...
_hunter
 
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