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Уряд пропонує збільшити
податок на дорогі автомобілі

Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37

Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

  Grover написав:Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.

- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.
di2gard
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:25

  di2gard написав:
  Grover написав:Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.

- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.

Угу: то ли дело было при последних совковских -- при Кравчуке все прямо как сыр в масле катались...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:23

Re: Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

  di2gard написав:А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.

Ну да, совковые деятели Кравчук и Кучма, которые рулили 15 лет, и при которых, собственно, все и было разграблено, вообще ни при делах. Вон Кравчук нынче пытается Украину оптом продать. Но виноваты последние.
Это же логично. Армія, мова, віра, безвіз - это "нарід здобув". А "уровень их пенсий и демография" - это правительство наделало.
Почему бы теперь нариду не решить вопрос пенсий? В чем проблема то? Все из 73% дружно скниулись хотя бы по 50% официальной зарплаты на пенсии - и проблем нет. Там пенсионерам черную икру обещали на выборах Зе - вот бы и обеспечили.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:43

  uaprofi написав:планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.
и такой налог целенаправлено направлять на развитие общественного транспорта!


Глупости. Планка "роскоши" должна включаться, когда ктото становится монополистом и начинает диктовать цены. Вот в таком случае нужно сразу включать 99.999% налог и этот налог целенаправленно направлять на безусловный доход для каждого украинца, чтобы он мог покупать продукцию такого монополиста.

Предприятия должны бояться монопольного положения как огня. Тогда будет толк. :)

И вообще налог должен зависеть от уровня конкуренции на рынке. Чем меньше конкурентов, тем больше налог. Если конкурентов сотни и тысячи, то налог должен быть минимальный. Если конкурентов менее 5, то налог должен быть максимальный. Если конкурентов нет, то предприятие должно отдавать всю прибыль государству, пока не появятся конкуренты. :)

Монополия идет бок-о-бок с коррупцией. Коррупция создает монополии для нечестного обогащения монополиста. А монополия питает коррупцию, чтобы поддерживать условия для монополии на законодательном уровне.

Это как двухголовая гидра. Одна голова - коррупция, вторая - монополия. И то и другое ведет страну к нищите и разрухе.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:46

  Амвросий написав:Если конкурентов нет, то предприятие должно отдавать всю прибыль государству, пока не появятся конкуренты.

Шариков Полиграф Полиграфович, это вы?
Grover
 
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