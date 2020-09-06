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Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:37
Grover написав:
Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.
- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.
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di2gard
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:25
di2gard написав: Grover написав:
Что касается низких пенсий - это следствие ..... низкой производительности труда т.е. пенсионеры сейчас пожинают результаты своей же деятельности.
- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств
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Угу: то ли дело было при последних совковских -- при Кравчуке все прямо как сыр в масле катались...
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_hunter
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:23
di2gard написав:
А нынешние уровень их пенсий и демография, состояние экономики страны - прямое следствие грабительских "перемог" последних украинских правительств.
Ну да, совковые деятели Кравчук и Кучма, которые рулили 15 лет, и при которых, собственно, все и было разграблено, вообще ни при делах. Вон Кравчук нынче пытается Украину оптом продать. Но виноваты последние.
Это же логично. Армія, мова, віра, безвіз - это "нарід здобув". А "уровень их пенсий и демография" - это правительство наделало.
Почему бы теперь нариду не решить вопрос пенсий? В чем проблема то? Все из 73% дружно скниулись хотя бы по 50% официальной зарплаты на пенсии - и проблем нет. Там пенсионерам черную икру обещали на выборах Зе - вот бы и обеспечили.
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alt402
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:43
uaprofi написав:
планка "роскоши" должна быть не выше 60 минимальных ЗП, всё что стоит больше 10% налога от цены авто в год.
и такой налог целенаправлено направлять на развитие общественного транспорта!
Глупости. Планка "роскоши" должна включаться, когда ктото становится монополистом и начинает диктовать цены. Вот в таком случае нужно сразу включать 99.999% налог и этот налог целенаправленно направлять на безусловный доход для каждого украинца, чтобы он мог покупать продукцию такого монополиста.
Предприятия должны бояться монопольного положения как огня. Тогда будет толк.
И вообще налог должен зависеть от уровня конкуренции на рынке. Чем меньше конкурентов, тем больше налог. Если конкурентов сотни и тысячи, то налог должен быть минимальный. Если конкурентов менее 5, то налог должен быть максимальный. Если конкурентов нет, то предприятие должно отдавать всю прибыль государству, пока не появятся конкуренты.
Монополия идет бок-о-бок с коррупцией. Коррупция создает монополии для нечестного обогащения монополиста. А монополия питает коррупцию, чтобы поддерживать условия для монополии на законодательном уровне.
Это как двухголовая гидра. Одна голова - коррупция, вторая - монополия. И то и другое ведет страну к нищите и разрухе.
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Амвросий
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:46
Амвросий написав:
Если конкурентов нет, то предприятие должно отдавать всю прибыль государству, пока не появятся конкуренты.
Шариков Полиграф Полиграфович, это вы?
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Grover
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:10
Grover написав:
Шариков Полиграф Полиграфович, это вы?
Шариковы это вы, с _hunter и Виталием. Вы-же предлагаете отбирать у других и делить. Точно также как предлагал Шариков.
Я-же предлагаю ничего не отбирать. Но есть проблема монополии и коррупции. Суть которой сводится к тому, что паразиты в обход рынка обирают людей завышенными ценами, выстраивая монополии с помощью коррупции. Решить это можно только стимулируя предприятия избегать монопольного положения, чтобы предприятию было не выгодно становиться монополистом.
Захват монополии - это предприятия в масштабах страны. Это не только наносит вред экономике и кошельку граждан, но и делает страну уязвимой.
Когда речь идет о монополии в масштабах страны, тут уже речь идет о национальной безопасности, от действий монополиста зависит вся страна. Поэтому монополистам нельзя давать волю на ценовой диктат. Это ставит всю страну в заложники олигархов, которые немало украли и потому ими легко могут управлять из-за границы.
Нельзя отдавать безопасность государства на откуп олигархам. Не говоря уже о том, что олигархи создавая монополии разрушают экономику и по сути грабят население.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 18 вер, 2020 16:33, всього редагувалось 2 разів.
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Амвросий
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:26
di2gard написав:
- Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК.
А вот здесь мне есть и что и чем возразить. Особенно, по доставшейся в наследство каличной пенсионной системе.
Итак, начну с самого простого и главного одновременно (о чём, как я посмотрю, никто в упор не знает): в Советском Союзе не было частной собственности.
Не, то, чтобы совсем не было - она была крайне ограничена (квартира-дом-дача-автомобиль) и для целей пенсионного обеспечения её по факту не было = не мог советский человек владеть "заводами-параходами" (и их производными в виде акций). Вся экономика была в коллективной собственности т.о. на выплаты пенсий тогдашних пенсионеров работала вся экономика полностью.
Из прибыли созданных ими предприятий (это то, о чём вы написали выше) некоторая часть дохода через бюджет шла на выплату пенсий. Так тогда было всё устроено. И, в принципе, как для социалистической системы экономики это было справедливое и рациональное решение: пенсионная система была солидарной, но и вся экономика тоже была солидарной!
Что произошло дальше? Дальше произошел развал СССР в процессе которого активы ("заводы-параходы") перешли олигархам, а пассивы (пенсии) сбросили на плечи трудоспособных граждан. Всё. Занавес.
Самое интересное, что вина в произошедшем лежит только и исключительно на самих нынешних пенсионерах. Это они профукали свои заводы. Нынешнее трудоспособное поколение (с которого сейчас так яро спрашивают пенсионные отчисления) - в то время поголовно были детьми и ничего не могли решать в принципе. Да, потом ещё были "лихие 90е" в процессе которых мало размножались и этой демографической ямой "забили последние гвозди в крышку гроба", как говорится. Но первопричина (и вся вина) плачевного состояния нынешних пенсионеров заключается в них самих. Солидарная пенсионная система изначально не была создана, чтобы содержаться только выплатами из зарплат (как это преподносится сейчас). В неё должны были идти отчисления от всей экономики страны.
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Grover
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:31
Амвросий написав:
Когда речь идет о монополии в масштабах страны, тут уже речь идет о национальной безопасности, от действий монополиста зависит вся страна. Поэтому монополистам нельзя давать волю на ценовой диктат. Это ставит всю страну в заложники олигарха, который легко может попасть в лапы иностранных спецслужб.
Товарищ Шариков, вы где такую забористую траву достали?
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Grover
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:45
Grover написав:
Товарищ Шариков, вы где такую забористую траву достали?
Переход на личности - признак отсутствия аргументов.
По сути темы у вас есть что сказать?
Олигархи все так или иначе крадут из госбюджета. Учитывая что они с помощью коррупции выстроили монополии в масштабах всей страны, они являются лакомым пирогом для иностранных спецслужб. Найти компромат на олигарха спецслужбам не составит труда. После чего иностранная спецслужба может управлять олигархом, в заложниках монополии которого находится вся страна. Зачем такое нужно?
Единственный выход - это стимулировать средний класс и мелкий бизнес. Весь бизнес, вся экономика в стране должна быть диверсифицированна. Чтобы было невозможно контролируя какого-то одного олигарха нанести вред всей стране.
Для этого нужно создавать стимулы для мелкого бизнеса и наоборот стимулировать крупный бизнес не захватывать монополию, а наоборот - делегировать часть работы мелкому бизнесу, поддерживая конкуренцию.
Отсюда вывод - чем мельче предприятие и чем больше у него конкурентов, тем меньше налогов должно быть. И наоборот. Чем крупнее предприятие и меньше конкурентов, тем больше налогов оно должно платить. Налоги эти должны идти на безусловный доход каждому украинцу. Никаких дотаций и субсидий. Всем одинаково.
Когда основой экономики является средний класс и миллионы мелких предпринимателей и предприятий, установить внешний контроль над такой страной будет нереально, т.к. нет одного человека или одного предприятия, от которого зависит вся страна.
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Амвросий
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