Уряд пропонує збільшити податок на дорогі автомобілі

Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:26

di2gard написав: - Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК. - Нет уж извините! Нынешнее поколение пенсионеров действительно строило эту страну, развивало промышленность, создавало инфраструктуру ЖКХ и ТЭК.

но и вся экономика тоже была солидарной!

А вот здесь мне есть и что и чем возразить. Особенно, по доставшейся в наследство каличной пенсионной системе.Итак, начну с самого простого и главного одновременно (о чём, как я посмотрю, никто в упор не знает):Не, то, чтобы совсем не было - она была крайне ограничена (квартира-дом-дача-автомобиль) и для целей пенсионного обеспечения её по факту не было = не мог советский человек владеть "заводами-параходами" (и их производными в виде акций). Вся экономика была в коллективной собственности т.о.Из прибыли созданных ими предприятий (это то, о чём вы написали выше) некоторая часть дохода через бюджет шла на выплату пенсий. Так тогда было всё устроено. И, в принципе, как для социалистической системы экономики это было справедливое и рациональное решение:Что произошло дальше? Дальше произошел развал СССР в процессе которого активы ("заводы-параходы") перешли олигархам, а пассивы (пенсии) сбросили на плечи трудоспособных граждан. Всё. Занавес.Самое интересное, что вина в произошедшем лежит только и исключительно на самих нынешних пенсионерах. Это они профукали свои заводы. Нынешнее трудоспособное поколение (с которого сейчас так яро спрашивают пенсионные отчисления) - в то время поголовно были детьми и ничего не могли решать в принципе. Да, потом ещё были "лихие 90е" в процессе которых мало размножались и этой демографической ямой "забили последние гвозди в крышку гроба", как говорится. Но первопричина (и вся вина) плачевного состояния нынешних пенсионеров заключается в них самих. Солидарная пенсионная система изначально не была создана, чтобы содержаться только выплатами из зарплат (как это преподносится сейчас). В неё должны были идти отчисления от всей экономики страны.