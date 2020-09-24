Бідність торкнеться майже половини українців

Shram написав:

Ratatui написав: Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.



Как говорил в своё время один майор ОБХСС приходя с очередной проверкой в мясной магазин : работник торговли должен вызывать жалость . Поэтому говорить какие мы бедные это национальный вид спорта. Поэтому живите как вы считаете среди бедных, а я поживу среди тех кто ездит на 6 бэхах с салона, толппы Ауди и фольксов. Про япошек новых с корейцами просто промолчу. Хотя толпу дымящих переоформленных б*** тоже вижу.Как говорил в своё время один майор ОБХСС приходя с очередной проверкой в мясной магазин : работник торговли должен вызывать жалость. Поэтому говорить какие мы бедные это национальный вид спорта.

Это не я считаю.Это объективные показатели.ВВП как общий так и на душу населения, уровень зарплат и доходов, структура расходов населения, неконкурентность производств,потребление энергии, неравномерность распределения богатств, сбережения на счетах, уровень и качество автомобилизации и так далее.Все эти показатели ( и ещё целая куча других) доказывают что Украина не просто страна с беднейшим населением в Европе. Но ещё и то что уровень бедности с годами ничуть не снижается.А вы и дальше можете пересчитывать 20-летние фольцвагены и 30-летние ауди у друзей и знакомых. и считать что живете в процветающей стране.Только с объективной реальностью общей жизни украинского народа это будет иметь мало общего.