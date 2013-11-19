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25 копеек 1992г Украина

25 копеек 1992г Украина
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:57

25 копеек 1992г Украина

Здравствуйте, перебирал я свои монеты и нашёл 6 монет номиналом 25 копеек 1992г выпуска (Украина). Пожалуйста, помогите определить ценность данных экземпляров. Заранее спасибо
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