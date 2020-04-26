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Нацбанк выводит из оборота
монеты номиналом 25 копеек и все

Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все

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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:56

Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 25 копеек и все

Ірина_
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