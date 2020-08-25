Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Вів 20 жов, 2020 08:44

shapo написав: Повторяю для апологетов нынешнего режима.

Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.

Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже.

А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать Повторяю для апологетов нынешнего режима.Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже.А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать

Giroi написав: Сплошное нытье на жизнь без фактов.

12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц?

Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.



Считаем.

Свет - 200 кВт*часов = 258 грн.

Квартплата - 5*70 = 350 грн.

Вода - 6 куб.м. холодной + 6 куб.м. горячей + водоотвод = 780 грн.

Обслуживание счетчиков - 14 грн

Вывоз мусора на 4 чел.- 145 грн

Итого - 1547 грн = 55 уе.

С газом немного дешевле. Сплошное нытье на жизнь без фактов.12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц?Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.Считаем.Свет - 200 кВт*часов = 258 грн.Квартплата - 5*70 = 350 грн.Вода - 6 куб.м. холодной + 6 куб.м. горячей + водоотвод = 780 грн.Обслуживание счетчиков - 14 грнВывоз мусора на 4 чел.- 145 грнИтого - 1547 грн = 55 уе.С газом немного дешевле.

Giroi написав: Я являюсь противником нынешней власти. Но не до такой же степени. Я являюсь противником нынешней власти. Но не до такой же степени.

Giroi написав: Особенно понравилось сравнение с нормальными странами. Какую страну построил - такую и имеешь. Все. Особенно понравилось сравнение с нормальными странами. Какую страну построил - такую и имеешь. Все.

Не буду обращать внимание на то, что тебе правильно указали что тарифа за обслуживание дома 5грн/м2 в Киеве нет,минимум 5.8. Что 200 квт-ч при электро-, а не газовой плите нужно умудриться сэкономить питаясь полуфабрикатами или привезенной пицой, что телефон в 117 грн от Укртелекома для пенсионера жизненная потребность , а подключиться к интертелекому за 25грн невозможно из-за того что нет трубок с кнопками которые пенсионер способен рассмотреть,что платить через Приват24 намного выгоднее чем топать в банк и платить за каждую платежку комиссионные рискуя подцепить китайскую заразу, да и телевизор для пенсионера - окно в мир. Что такое обслуживание счетчиков не знаю, но уже несколько месяцев берут 3.5грн за обслуживание газа и 27грн за обслуживание тепловых сетей. Пока мелочь.но лиха беда начало,тем более что такое можно ввести за обслуживание всех сетей.Ты лучше напиши ,знаток тарифов, не сколько стоит коммуналка в Украине, а как она соотносится с минимальной и средней пенсией и сколько покрывает субсидия не говоря о том как "легко" ее оформить.Это как, при исполнении гимна Украины не встаешь и не прикладываешь правую руку к сердцу?1)Нормальные страны это где государство и чиновники существуют чтобы обслуживать население избравшего его, это страна где пенсионеры не выживают, а молодежь не уезжает в поисках лучшей доли, где 10 семейств не владеют всей страной и т.д.2) Не знаю чем ты зарабатываешь на жизнь,но я строитель у которого было много объектов, но объекта под названием "страна" не было никогда.Наверное, только такие персонажи с такими никами уверены что они строят страну, а не просто в ней выживают.Тебе, явно ходившему пешком под стол в той стране где я прожил пол-жизни я бы рассказал в чем разница между ней и тем где я с тобой живу уже 29 лет,но,к сожалению, тогда мой пост провисит очень недолго и я в очередной раз буду забанен модератором которому как и вам, "патриотам" нечего ответить на элементарные вопросы.