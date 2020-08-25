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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:52

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:Что за дом и сколько в нем счетчиков?

счётчики газа уже есть в большинстве квартир. на сегодняшний день без квартирных счётчиков газа осталось менее 3 млн. квартир в Украине, а если бы постановы кабмина исполнялись, то ещё в 2018 году все 100% потребителей имели бы квартирные счётчики...


https://dengi.informator.ua/2019/02/19/ ... hiki-gaza/
Кабмин озвучил цифру, что на оснащение всего жилья страны индивидуальными газовыми счетчиками надо около 2,5 миллиарда гривен. Сам счетчик стоит 2500 гривен. Вопрос: в озвученной сумме заложена только стоимость самого счетчика или еще и работ на его установку? Второй вопрос: сколько фирм в каждом регионе может выполнять монтаж счетчиков, кроме операторов ГРС? От этого зависят не только темпы установки газовых счетчиков по стране, но и конечная сумма самой программы. На это ответа у КМУ пока нет.

PS Сколько квартир с газовыми плитами в Украине и Киеве если всего в Украине 17 млн.квартир?

по памяти газофицированных квартир около 9,5 млн. из которых на сегодня больше 6,5 млн. уже имеют газовые счётчики...

проблема не в фирмах по установке счётчиков, а в желании выполнять программу, которая до 2014 года исполнялась опережающими темпами, но после 2014 года газовый бизнес перешёл из разряда прибыльного в сверхприбыльный, а 100% учёт мешает воровству газа и обогащению отдельных персон на газе и это стало главным фактором саботажа правительственной программы...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:03

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Где ты увидел в многоквартирных домах счетчик на газ?
Про интертелком не ври - несколько лет искал такой телефон для матери, нет их, даже в Германии не нашел.
В коммуналку много чего не входит, только с нищенской пенсии нужно и за это платить.

Чуть меньше, чем везде?..
Может с немецким языком какие проблемы были? -- не получилось объяснить что именно бабушкофон нужен?.. Дарю ссылки бесплатно:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 05833.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 40580.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 60990.html
-- ссылки отсортированы в порядке возрастания "класичности".


Первые 2 видел, ими слабовидящие не смогут пользоваться т.к. по размеру обычная Нокия 3310, третий похож на обычный стационарный, но тогда его не было - спрашивал у родственников и знакомых в Лейпциге и Дюссельдорфе.

  _hunter написав:нужно, но мы, вроде, про комуналку говорим? -- а то сейчас "старую песню о главном можно завести": "лекарства нонче дорогие"...


Ну так и говори применительно к размерам минимальных и средних пенсий, а не в общем какая она дешевая.



  _hunter написав:Ну так эта старая песня в ответ на не менее старую "вон есть же нормальные страны -- вот _вы_ сделайте _мне_ такую же".
Органы-то есть, но _назначают_ в них кто?..


Для меня ничего не нужно делать, мне и не только мне давно здесь все ясно.
Вина народа,конечно, есть, и, скорее всего,он скоро докажет прописную историческую истину о том, что не все нации имеют право на свое государство.
Вот только ни с власти, ни с таких ее подпевал как ты это ответственности не снимает.

Уже второй выполнен в размере "обычного домашнего телефона" -- были лет 20 назад беспроводные трубки пополярны. И уже лет с 20 назад я видел CDMA-стационарники... Но то такэ...

Мы говорим о комуналке применительно к размерам средних _киевских_ зарплат. -- я подозреваю в Киеве именно таких плательщиков большинство. Каким боком тут бездетные пенсионеры на минималке затесались -- я до сих пор понять не могу.

>>> Вина народа,конечно, есть ...
Так вот тут забавная штука получается: текущие что зарплаты что пенсии -- они результат (пусть и частично) вот этой вот "вины". А комуналка, как бы тут ни плакали -- вполне себе "среднеевропейская"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:15

  _hunter написав:Мы говорим о комуналке применительно к размерам средних _киевских_ зарплат. -- я подозреваю в Киеве именно таких плательщиков большинство. Каким боком тут бездетные пенсионеры на минималке затесались -- я до сих пор понять не могу.

>>> Вина народа,конечно, есть ...
Так вот тут забавная штука получается: текущие что зарплаты что пенсии -- они результат (пусть и частично) вот этой вот "вины". А комуналка, как бы тут ни плакали -- вполне себе "среднеевропейская"...

1) Я уже несколько страниц назад писал, что работающий может оплатить не только коммуналку, но и арендную плату
2) Куда делись из Киева его часть из общей 12-млн.сообщества украинских пенсионеров, в регионы пересилилась?
3) Песня старая - этовывсесамивиноваты, можно не продолжать
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:19

  Тракторист написав:
  shapo написав:
PS Сколько квартир с газовыми плитами в Украине и Киеве если всего в Украине 17 млн.квартир?

по памяти газофицированных квартир около 9,5 млн. из которых на сегодня больше 6,5 млн. уже имеют газовые счётчики...

Источник где память освежаете не раскроете?
Мне, видимо, не везет т. к. из нескольких квартир Киева ни в одной газового счетчика не видел, а их уде миллионы
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 15:49

  shapo написав:
  _hunter написав:Мы говорим о комуналке применительно к размерам средних _киевских_ зарплат. -- я подозреваю в Киеве именно таких плательщиков большинство. Каким боком тут бездетные пенсионеры на минималке затесались -- я до сих пор понять не могу.

>>> Вина народа,конечно, есть ...
Так вот тут забавная штука получается: текущие что зарплаты что пенсии -- они результат (пусть и частично) вот этой вот "вины". А комуналка, как бы тут ни плакали -- вполне себе "среднеевропейская"...

1) Я уже несколько страниц назад писал, что работающий может оплатить не только коммуналку, но и арендную плату
2) Куда делись из Киева его часть из общей 12-млн.сообщества украинских пенсионеров, в регионы пересилилась?
3) Песня старая - этовывсесамивиноваты, можно не продолжать

1. Отлично. Только к чему этот аргумент? Или считается, что Киев должен на-шарик содержать всех остальных (не работающих).
2. Никуда не делись. Но мы обсуждаем "Більшість киян вважають дорогу комуналку ...". А проблемы меньшинств, как известно, мало кого волнуют...
3. А я таки продолжу (точнее повторюсь) -- позиция "я тут такой всезнающий Д`Артаньян весь в белом" -- она настолько же малоконструктивно, как и "это какие-то непонятные _они_ тут все непонятно как разворовывают, а мы тут непричем".
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 16:19

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:
PS Сколько квартир с газовыми плитами в Украине и Киеве если всего в Украине 17 млн.квартир?

по памяти газофицированных квартир около 9,5 млн. из которых на сегодня больше 6,5 млн. уже имеют газовые счётчики...

Источник где память освежаете не раскроете?
Мне, видимо, не везет т. к. из нескольких квартир Киева ни в одной газового счетчика не видел, а их уде миллионы

до 2012 года я работал в газовой сфере, но память действительно надо освежать: 9,5 млн. - это количество потребителей газа у которых есть счётчик... :)

на февраль 2016 года по данным Нафтогаза было примерно следующее распределение:

Зображення

по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:50

  _hunter написав:2. Никуда не делись. Но мы обсуждаем "Більшість киян вважають дорогу комуналку ...". А проблемы меньшинств, как известно, мало кого волнуют...

Каждый третий житель Украины это, оказывается, меньшинство. Если вычесть еще и несовершеннолетних, то не маловато ли для большинства останется?
Какой конструктив м. б. там где человеку нужно просто обелить власть, смешно
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 17:55

  Тракторист написав:
по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...

По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет.
Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз.
Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:43

  shapo написав:
  _hunter написав:2. Никуда не делись. Но мы обсуждаем "Більшість киян вважають дорогу комуналку ...". А проблемы меньшинств, как известно, мало кого волнуют...

Каждый третий житель Украины это, оказывается, меньшинство. Если вычесть еще и несовершеннолетних, то не маловато ли для большинства останется?
Какой конструктив м. б. там где человеку нужно просто обелить власть, смешно

Да-да: а в среднем по больнице температура -- 36.6...
Но, опять же -- проблемы низких пенсий к стоимости комуналки имеют слабое отношение... И опять же: если пенсии не хватает на киевскую комуналку -- возможно стоит поискать ВМЖ с комуналкой поменьше?..
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 10:54

  _hunter написав:
  shapo написав:Каждый третий житель Украины это, оказывается, меньшинство. Если вычесть еще и несовершеннолетних, то не маловато ли для большинства останется?
Какой конструктив м. б. там где человеку нужно просто обелить власть, смешно

Да-да: а в среднем по больнице температура -- 36.6...
Но, опять же -- проблемы низких пенсий к стоимости комуналки имеют слабое отношение... И опять же: если пенсии не хватает на киевскую комуналку -- возможно стоит поискать ВМЖ с комуналкой поменьше?..


Во всех странах как минимум косвенно регулируются цены на жизненно необходимые товары для населения поэтому практически везде сельское хозяйство дотируемо.
И только для апологета нынешней власти размер пенсии не имеет никакого отношения к стоимости коммунальных услуг.
И единственный совет перебраться туда где коммуналка дешевле хотя в регионах она стоит ничуть не меньше.
Остается заманчивое предложение перебраться в глухое село с печным отоплением,колодцем и удобствами во дворе для людей с проблемами для здоровья.
Но как по мне это негуманно - предложите бесплатную эвтаназию,это будет честнее.
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