Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

shapo написав:

_hunter написав: shapo написав: Где ты увидел в многоквартирных домах счетчик на газ?

Про интертелком не ври - несколько лет искал такой телефон для матери, нет их, даже в Германии не нашел.

В коммуналку много чего не входит, только с нищенской пенсии нужно и за это платить.

Где ты увидел в многоквартирных домах счетчик на газ?Про интертелком не ври - несколько лет искал такой телефон для матери, нет их, даже в Германии не нашел.В коммуналку много чего не входит, только с нищенской пенсии нужно и за это платить.

Чуть меньше, чем везде?..

Может с немецким языком какие проблемы были? -- не получилось объяснить что именно бабушкофон нужен?.. Дарю ссылки бесплатно:

https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 05833.html

https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 40580.html

https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 60990.html

-- ссылки отсортированы в порядке возрастания "класичности". Чуть меньше, чем везде?..Может с немецким языком какие проблемы были? -- не получилось объяснить что именно бабушкофон нужен?.. Дарю ссылки бесплатно:-- ссылки отсортированы в порядке возрастания "класичности".

_hunter написав: нужно, но мы, вроде, про комуналку говорим? -- а то сейчас "старую песню о главном можно завести": "лекарства нонче дорогие"... нужно, но мы, вроде, про комуналку говорим? -- а то сейчас "старую песню о главном можно завести": "лекарства нонче дорогие"...

_hunter написав: Ну так эта старая песня в ответ на не менее старую "вон есть же нормальные страны -- вот _вы_ сделайте _мне_ такую же".

Органы-то есть, но _назначают_ в них кто?.. Ну так эта старая песня в ответ на не менее старую "вон есть же нормальные страны -- вот _вы_ сделайте _мне_ такую же".Органы-то есть, но _назначают_ в них кто?..

Первые 2 видел, ими слабовидящие не смогут пользоваться т.к. по размеру обычная Нокия 3310, третий похож на обычный стационарный, но тогда его не было - спрашивал у родственников и знакомых в Лейпциге и Дюссельдорфе.Ну так и говори применительно к размерам минимальных и средних пенсий, а не в общем какая она дешевая.Для меня ничего не нужно делать, мне и не только мне давно здесь все ясно.Вина народа,конечно, есть, и, скорее всего,он скоро докажет прописную историческую истину о том, что не все нации имеют право на свое государство.Вот только ни с власти, ни с таких ее подпевал как ты это ответственности не снимает.