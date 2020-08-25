Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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shapo написав:Где я ныл по этому или иному поводу? Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
Вот тут, например: >>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.
Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике. Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева? Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
shapo написав:Где я ныл по этому или иному поводу? Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
Вот тут, например: >>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.
Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике. Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева? Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.
А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?.. Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.
Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность... Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.
shapo написав:Не более чем констатация факта, как, например, такого, как вор Кличко второй раз станет мером и порох вместо тюрьмы опять поднимается в укрополитике. Вы-то какие достоверные источники привели по которым можно сделать заключение о точном количестве непоставленных и поставленных индивидуальных счетчиков газа в многоквартирных домах Киева? Кроме интервью с теми кто это обязан сделать и кто жоглирует процентами где их точное количество?
Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.
А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?.. Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.
Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность... Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.
Ну что за форум. Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания
_hunter написав:Ну так почему так мало фактов законстатированно? -- есть же еще куча не менее увлекательных фактов: температура в Сахаре вчера, влажность в Антарктиде... К теме обсуждения оно примерно одинаково относится.
А кто не вор был? -- Леня-космонавт, Омеля? -- или "говорящая голова" от квартала, с самой дорогой кампанией?.. Как я уже говорил -- какой народ -- такие у него и главы -- другим взяться неоткуда.
Я? -- да пожалуйста: у всех моих знакомых счетчики есть. Ах, стоп, репрезентативность... Это если забыть о том, что во всех новых домах или газа вообще нет или счетчики от застройщика. А бабушатники... -- есть проблемы "чуть" важнее.
Ну что за форум. Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания
Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?.. А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...
shapo написав:Ну что за форум. Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания
Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?.. А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...
Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос. PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю. Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.
shapo написав:Ну что за форум. Стоит упомянуть шоколадного Петюльку и боксера , отношение властей к пенсионерам и спросить "успешного" порохобота почему он так много времени проводит на форуме, так пост сразу бесследно исчезает без упоминания
Пропустил то сообщение, но возможно меньше нецензурной лексики стоит в сообщениях использовать?.. А время на форуме?.. -- так диванный Че-Гевара, как я вижу, его проводит не меньше...
Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос. PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю. Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.
Что делаю, что делаю -- от работы отдыхаю. Я понимаю -- при совке такого быть не могло -- "здесь мерилом работы считают за...кхм...усталось" -- но как-то так... Ну вот же -- уже два упоминания есть -- и не то что бана -- даже посты не удалили... -- может дело таки не в бобине?..
shapo написав:Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос. PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю. Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.
_hunter написав:Что делаю, что делаю -- от работы отдыхаю. Я понимаю -- при совке такого быть не могло -- "здесь мерилом работы считают за...кхм...усталось" -- но как-то так...
Лапшу эту развесьте тому, кто еще недавно сам не работал и не знает как сейчас работают там, где платят приличные по украинским меркам деньги
_hunter написав:Ну вот же -- уже два упоминания есть -- и не то что бана -- даже посты не удалили... -- может дело таки не в бобине?..
Еще не вечер. Могу элементарно спровоцировать бан зная здешних патритов-модеров
shapo написав:Я-то неработающий уже год пенсионер которому особенно нечем заняться до весны т.к. из-за коронавируса пока работу искать не буду и сын с внучками далеко в другой стране и помощи не просит, а вот что тут делает так много времени молодой успешный украинец который якобы содержит и детей, и родителей большой вопрос. PS Любое упоминание Петюльки и боксера на этом форуме хуже трехэтажного мата и грозит как минимум удалением поста, а как максимум баном на неделю. Зато поливать грязью русских и евреев это всегда здесь пожалуйста - максимум удалят посты.
_hunter написав:Что делаю, что делаю -- от работы отдыхаю. Я понимаю -- при совке такого быть не могло -- "здесь мерилом работы считают за...кхм...усталось" -- но как-то так...
Лапшу эту развесьте тому, кто еще недавно сам не работал и не знает как сейчас работают там, где платят приличные по украинским меркам деньги
_hunter написав:Ну вот же -- уже два упоминания есть -- и не то что бана -- даже посты не удалили... -- может дело таки не в бобине?..
Еще не вечер. Могу элементарно спровоцировать бан зная здешних патритов-модеров
Да-да: помню -- в Киеве счетчиков газа вообще ни у кого не установлено... Как там у классика -- работать нужно не тяжело, а головой?..