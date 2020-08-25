Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

_hunter написав:
Так и Ленину с броневичка слезать пора -- чай темно уже -- можно и споткнуться ненароком...
На броневик хочет залезть ваш петюлька ненаглядный, а вам как бойцу очередной революции (видимо, последней) встать на низкий старт
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:05
На броневик хочет залезть ваш петюлька ненаглядный, а вам как бойцу очередной революции (видимо, последней) встать на низкий старт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 лис, 2020 17:15
О да! -- сикретная инфармация агенства ОБС...
Хотя чего еще ожидать от бездельничающего пенсионера?..
Я, кстати, так и не понял -- вы за ЗЕ или за ПО? -- комуналку первый поднял, цену на газ -- второй. А Симоненко во власть не рвется...
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