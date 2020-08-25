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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:05

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Да-да: помню -- в Киеве счетчиков газа вообще ни у кого не установлено...
Как там у классика -- работать нужно не тяжело, а головой?..


Да успокойтесь уже, Эйнштейн ненаглядный, сегодня смену уже отработали

Так и Ленину с броневичка слезать пора -- чай темно уже -- можно и споткнуться ненароком...

https://www.youtube.com/watch?v=ut2wJQK ... e=emb_logo
На броневик хочет залезть ваш петюлька ненаглядный, а вам как бойцу очередной революции (видимо, последней) встать на низкий старт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:15

  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=ut2wJQK ... e=emb_logo
На броневик хочет залезть ваш петюлька ненаглядный, а вам как бойцу очередной революции (видимо, последней) встать на низкий старт

О да! -- сикретная инфармация агенства ОБС... :lol:
Хотя чего еще ожидать от бездельничающего пенсионера?.. :roll:

Я, кстати, так и не понял -- вы за ЗЕ или за ПО? -- комуналку первый поднял, цену на газ -- второй. А Симоненко во власть не рвется... :mrgreen:
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