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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:22
Музей денег: самая дорогая монета, как появилась гривна и др
В этом видео мы окунем вас в мир денег. Вы увидите полную коллекцию монет, которые выпускал НБУ. Услышите интересности о деньгах, узнаете историю их эволюции - от примитивных форм до современных. Увидите самую дорогую монету в Украине и послушаете истории от Алексея Козырева, который был практически причастен к вводу в обращение гривны.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:34
Ірина_
Кілограмові "шайби" в нумізматів не дуже ціняться
Це й монетою назвати важко.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:39
ST_11
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