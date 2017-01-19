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Музей денег: самая дорогая
монета, как появилась гривна и др

Музей денег: самая дорогая монета, как появилась гривна и др
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:22

Музей денег: самая дорогая монета, как появилась гривна и др



В этом видео мы окунем вас в мир денег. Вы увидите полную коллекцию монет, которые выпускал НБУ. Услышите интересности о деньгах, узнаете историю их эволюции - от примитивных форм до современных. Увидите самую дорогую монету в Украине и послушаете истории от Алексея Козырева, который был практически причастен к вводу в обращение гривны.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:34

Ірина_

Кілограмові "шайби" в нумізматів не дуже ціняться 8)
Це й монетою назвати важко.
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:39

ST_11 :D
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2062
З нами з: 14.09.13
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