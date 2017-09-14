От бачите , ЛАД, якщо людина тормоз, то вона всюди тормоз. Не розрізняє «померло насильно столько то лямов » і «не народились або виїхали». Ну от мені таких втрачати, як бігунців, не жалко. Навіщо нам тормози? Згодні?
_hunter написав:А работать-то кто в этом Светлом Царстве будет?..
Так вже ж пояснювали тут - чим менше людей - тим більший ВВП/ресурсів на особу.
Насправді нічого тут смішного нема. Той же ЛАД казав вище якось, що коли в місті піпл сам собі (вірніше іншим таким же неробам) варить каву, стриже бороди, і ремонтує машини, то це не ВВП , а бовтання у власному багні (це вже моя алергія)
Хоч це надто спрощено, але частково це так. А наприклад в селах так точно половина населення не знає чим зайнятись, бо коровники радянські на кирпич вже розібрали , метал продали і пропили, а землі фермер як обробляв так і продовжує
Ок - допустим. Один вопрос: где гарантия, что выедут только бесполезные баристы/барбер-шоперы с грумершерами? Ну и да - селюков с собой заберут... А то есть небольшая опасность, что на европейских фабриках еще и "всякие" инженеры могут пригодиться...
ЛАД написав:Смотрю, сегодня был бенефис trololo. Смена караула? Заступил вместо песикота?
стесняюсь спросить у вас близорукость или дальнезоркость? или все таки прогрессирующая катаракта в комплекте с глаукомой? сегодня бенефис ЖЫРНОГО тролля ху.юнтера которого кормили все форумчане, что лично для меня очень непонятно...
Не стесняйтесь, спрашивайте. Только сначала посчитайте количество постов.
в прокуратуре товарища младопенса считать не учили Он как и тропиздло ментально гуманитарий(юрыст) Таблица умножения и тем более Брадиса на память - то для лохов которых надо грузить и брить.
Низька продуктивність праці в Україні є ключовою причиною низьких зарплат і слабкої конкурентоспроможності економіки.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
За його словами, продуктивність праці в Україні в 3–5 разів менша, ніж у середньому по ЄС, і в 7–10 разів нижча, ніж у Німеччині.
«Українці працюють більше годин на тиждень, ніж європейці, але виробляють значно менше доданої вартості. Причина — застаріла інфраструктура, брак інвестицій в обладнання й автоматизацію, слабкий менеджмент, фрагментованість бізнесу та тіньова економіка», — написав Гетманцев.
https://bigkyiv.com.ua/mali-zarplaty-uk ... etmanczev/ Гетьманцев пише сам не знає шо. Вчитель не навчить у 10 разів більше, та лікар не вилікує. Автомеханік не зробе у 10 разів більше технічного обслуговування. Двірники- згоден, це можна машиной прибирать, але в нас пенсіонери готові за копійки підмітать, бо пенсія у 10 разів менша, ніж у того самого згаданого Гетьманцевим німця. Ось і маємо- чому погодинно один й той-же лікар, вчитель, автомеханік отримують у 10 разів менше, ніж такий самісінький у Німеччині?