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Нерухомість в контексті віддаленої роботи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:07

Взгляд [почти] со стороны

Ещё по теме.

В марте приехал на неделю после двухлетнего отсутствия в Украине (всё оттягивал из-за ковида).

Кроме увидеть родственников-друзей было ещё интересно глянуть на Киев после нескольких лет в [эрзац-]Европе: дело в том, что коллеги некоторые рассказывали ужастики, что-де это тебе только кажется, что там всё более-менее, а вот сейчас ты пожил немного "в цивилизации", привык к её благам и после этого на родине попадёшь в постапокалипсис. Я им не сильно верил, но кто знает.

Первое впечатление после прилёта в Жуляны было "из райцентра попал в Шанхай": реально, Киев кажется очень высотным, даже уже у посадочной полосы аэропорта. Прага же вообще не сильно высотная, в центре и прицентралье (где обитаю и чаще всего бываю) так тем более.

Далее, отрезок от Кардач до Дорогожичей вызывает ассоциации с чем-то антигуманным, а-ля киберпанк из "Блэйд Раннера": обшарпанные здания вперемешку с нависающими над дорогой небоскрёбами. Хотя у меня данный район и ранее никаких позитивных эмоций не вызывал, в принципе.

На удивление, Оболонь (по крайней мере, её часть к востоку от Оболонского пр.), если за скобками оставить балконный шик и латочное утепление, не сильно проигрывает соцспальникам Праги, например:
https://maps.app.goo.gl/DaXK9nH5nVoa7rBL9

Ещё в Киеве очень широкие дороги с интенсивным трафиком: например, Героев Сталинграда выглядит как одна из главных автомагистралей в Праге.

Заезжал к другу в Варшавский: район Сильпо (там, где когда-то будет ст.м. "Проспект Правды") выглядит удручающе. Хотя, снова же, таким он мне казался и "до Праги".

Варшавский - антиутопия с небоскрёбами и тотально плиточной территорией с парой пожухлых деревьев-карликов. В общем, тоже впечатление +/-, что и раньше.

На стеклянный мост не ездил, извиняйте, поэтому тут ничего сказать не могу.


Но это ещё не всё. Ради интереса съездил в Винницу: никогда там не был, зато очень много слышал позитивного. Это было полное разочарование: город действительно развивается, строится, улучшается, но "базис" там очень грустный. Центра как такового (в архитектурно-эстетическом смысле) там нет кроме 1 км проспекта Соборности. Они, конечно, этот километр вылизали, тут им респект, но вправо-влево всё грустно: вперемешку частный сектор, сталинки, полуразрушенные "царские" дома. В Франковске, Полтаве и даже Чернигове центр выглядит гораздо лучше.

Есть в Виннице "ПОХ здорового человека": 10-этажный современный район Подолье. Садики, школы, рядом зелёная зона. Не без замечаний, но уже очень неплохо. Минус только в его "гетто"-подобности: за пределами райончика особо ловить нечего. Хотя, повторю, видно, что город улучшается, трамвай ездит часто и по расписанию, в центре пытаются приятные общественные пространства создавать. Но для "провинциального дауншифтинга" я бы искал всё же другие варианты.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22

Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація. Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:52

  airmax78 написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D

При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.


смотря куда окна. Возле шоссе Бажана, шум и пробки. Жизнь в кайф. 2 часа на тесле. Вместо того чтобы жить за Киевом и тратить 2.5 часа, вместо 2 часа в севене.
proftpd66
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