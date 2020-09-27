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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 14:56
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:11
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
Песния должна быть персонализированная. И с возможностью выплаты остатка наследникам.
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