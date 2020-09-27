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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:56

  Faceless написав:
  phantom_systems написав:На Украине с этим дела не лучше.

В Украине бюджетников менее 30%

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phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:11

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

Песния должна быть персонализированная. И с возможностью выплаты остатка наследникам.
Gastarbaiter
 
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