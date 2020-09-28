|
|
|
Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:53
olegpm16
уже выехали
-
evgeniupetrove
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 09.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:54
Амвросий написав: andrijk777 написав:
Всі цифри в відкритих джерелах(в гуглі забанили?) + математика 5-6 клас.
Мені було цікаво - я порахував. Вам потрібно - рахуйте собі самі. Тим більше, судячи по вашій впертості, я все-рівно вам нічого не докажу.
Ну так я и посчитал, но у меня совсем противоположный результат получился. Поэтому и спрашиваю конкретные цифры.
Так озвучте хоча б щось(хоча б висновки)!
Якщо озвучите цифри, я не полінюсь і порахую ще раз.
А то переливаєте з пустого в порожнє.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:02
andrijk777 написав:
Так озвучте хоча б щось(хоча б висновки)!
Якщо озвучите цифри, я не полінюсь і порахую ще раз.
я эти расчеты не храню. А выводы у меня получились такие - довольно значительная часть денег уходит на пенсии госслужащим, силовикам, прокурорам и ещё непонятно куда.
Кстати, многие из тех у кого всю жизнь отбирали часть заработанного на пенсию, до пенсии не доживают. Не подскажете кому уходят их деньги?
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 28 вер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2568
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:08
Ой+ написав:
В Західній Європі державна дитяча допомога приблизно рівна солідарній пенсії на яку, до речі, виходять значно пізніше. В Східній Європі останнім часом різко добавили також допомоги на дітей - Польща, Угорщина... В нас зрізали прогресивні виплати при народженні, щомісячна допомога декретницям залишилась 860 грн, як і сім років назад, дотацій на дитячі речі жодних.
Після дерибану 90-х, коли приватизували все що можна і що не варто було би, почалась ера залізання в кредити в "нульових" і далі. І от що ми лишаємо теперішнім дітям, щоби вони відчували зобов'язання до старших поколінь?
Те і лишаємо, все вірно - борги.
Але якщо дивитись стратегічно - то не все так погано.
Ми відстояли свою незалежність, демократію, мову. Це насправді важливіше.
Ключова проблема - що ми невірно оцінюємо стан України в 1991 році. Ми вже тоді падали в прірву. Вже тоді рівень народжуваності сильно падав. Про промисловість я взагалі мовчу.
Сьогодні - ми Польща 1995 року(я надіюсь
). А борги це таке - вони не такі критичні, як може здатись.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:14
Амвросий написав:
Кстати, многие из тех у кого всю жизнь отбирали часть заработанного на пенсию, до пенсии не доживают. Не подскажете кому уходят их деньги?
Далі те саме.
Почитайте що таке солідарна пенсійна система!
Я бачу вас в Гуглі забанили.
Його деньги уходять теперішнім пенсіонерам!!!
солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.
Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:18
andrijk777 написав: Ой+ написав:
В Західній Європі державна дитяча допомога приблизно рівна солідарній пенсії на яку, до речі, виходять значно пізніше. В Східній Європі останнім часом різко добавили також допомоги на дітей - Польща, Угорщина... В нас зрізали прогресивні виплати при народженні, щомісячна допомога декретницям залишилась 860 грн, як і сім років назад, дотацій на дитячі речі жодних.
Після дерибану 90-х, коли приватизували все що можна і що не варто було би, почалась ера залізання в кредити в "нульових" і далі. І от що ми лишаємо теперішнім дітям, щоби вони відчували зобов'язання до старших поколінь?
Те і лишаємо, все вірно - борги.
Але якщо дивитись стратегічно - то не все так погано.
Ми відстояли свою незалежність, демократію, мову. Це насправді важливіше.
Ключова проблема - що ми невірно оцінюємо стан України в 1991 році. Ми вже тоді падали в прірву. Вже тоді рівень народжуваності сильно падав. Про промисловість я взагалі мовчу.
Сьогодні - ми Польща 1995 року(я надіюсь
). А борги це таке - вони не такі критичні, як може здатись.
Вы как в старом анекдоте: оптимист говорит что стакан нароловину полон, пессимист утверждает что таполовину пуст, а реалист заметил что в нём моча.
Не будет в Украине высоких пенсий. Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.
-
Dear_Sir
-
-
- Повідомлень: 1733
- З нами з: 20.05.08
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20
andrijk777 написав:
Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.
Тоесть когда вас попросили привести конкретные цифры, вы уже отказываетесь отвечать. Однако вам платят чтобы вы отвечали - это ваша непосредственная обязанность. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2568
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:33
Dear_Sir написав:
Не будет в Украине высоких пенсий. Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.
А де я писав що будуть? Ну одні фантазери тут...
Варіантів, як завжди, два: незалежність, демократія, мова і низькі пенсії або залежність, диктатура, рос.мова і низькі пенсії.
В першу чергу потрібні високі зарплати! Вагони не можуть тягнути локомотив.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 28 вер, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:34
Амвросий написав: andrijk777 написав:
Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.
Тоесть когда вас попросили привести конкретные цифры, вы уже отказываетесь отвечать. Однако вам платят чтобы вы отвечали - это ваша непосредственная обязанность. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.
Не бачу цифр від вас. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:08
fishman
кто вам виноват, что вы своими руками
выкинули тех кому 30 из этой страны?
неважно , какой будет пенсионный возраст
работая на Польшу можно за 5 лет заработать 200 евро за 25 в районе 800
-
evgeniupetrove
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 09.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|