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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:53

olegpm16

уже выехали
evgeniupetrove
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:54

  Амвросий написав:
  andrijk777 написав:Всі цифри в відкритих джерелах(в гуглі забанили?) + математика 5-6 клас.
Мені було цікаво - я порахував. Вам потрібно - рахуйте собі самі. Тим більше, судячи по вашій впертості, я все-рівно вам нічого не докажу.


Ну так я и посчитал, но у меня совсем противоположный результат получился. Поэтому и спрашиваю конкретные цифры.

Так озвучте хоча б щось(хоча б висновки)!
Якщо озвучите цифри, я не полінюсь і порахую ще раз.
А то переливаєте з пустого в порожнє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:02

  andrijk777 написав:Так озвучте хоча б щось(хоча б висновки)!
Якщо озвучите цифри, я не полінюсь і порахую ще раз.


я эти расчеты не храню. А выводы у меня получились такие - довольно значительная часть денег уходит на пенсии госслужащим, силовикам, прокурорам и ещё непонятно куда.

Кстати, многие из тех у кого всю жизнь отбирали часть заработанного на пенсию, до пенсии не доживают. Не подскажете кому уходят их деньги?
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 28 вер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:08

  Ой+ написав:В Західній Європі державна дитяча допомога приблизно рівна солідарній пенсії на яку, до речі, виходять значно пізніше. В Східній Європі останнім часом різко добавили також допомоги на дітей - Польща, Угорщина... В нас зрізали прогресивні виплати при народженні, щомісячна допомога декретницям залишилась 860 грн, як і сім років назад, дотацій на дитячі речі жодних.
Після дерибану 90-х, коли приватизували все що можна і що не варто було би, почалась ера залізання в кредити в "нульових" і далі. І от що ми лишаємо теперішнім дітям, щоби вони відчували зобов'язання до старших поколінь?

Те і лишаємо, все вірно - борги.
Але якщо дивитись стратегічно - то не все так погано.
Ми відстояли свою незалежність, демократію, мову. Це насправді важливіше.
Ключова проблема - що ми невірно оцінюємо стан України в 1991 році. Ми вже тоді падали в прірву. Вже тоді рівень народжуваності сильно падав. Про промисловість я взагалі мовчу.
Сьогодні - ми Польща 1995 року(я надіюсь :) ). А борги це таке - вони не такі критичні, як може здатись.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:14

  Амвросий написав:Кстати, многие из тех у кого всю жизнь отбирали часть заработанного на пенсию, до пенсии не доживают. Не подскажете кому уходят их деньги?

Далі те саме. :D :D :D
Почитайте що таке солідарна пенсійна система!
Я бачу вас в Гуглі забанили.
солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Його деньги уходять теперішнім пенсіонерам!!!
Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:18

  andrijk777 написав:
  Ой+ написав:В Західній Європі державна дитяча допомога приблизно рівна солідарній пенсії на яку, до речі, виходять значно пізніше. В Східній Європі останнім часом різко добавили також допомоги на дітей - Польща, Угорщина... В нас зрізали прогресивні виплати при народженні, щомісячна допомога декретницям залишилась 860 грн, як і сім років назад, дотацій на дитячі речі жодних.
Після дерибану 90-х, коли приватизували все що можна і що не варто було би, почалась ера залізання в кредити в "нульових" і далі. І от що ми лишаємо теперішнім дітям, щоби вони відчували зобов'язання до старших поколінь?

Те і лишаємо, все вірно - борги.
Але якщо дивитись стратегічно - то не все так погано.
Ми відстояли свою незалежність, демократію, мову. Це насправді важливіше.
Ключова проблема - що ми невірно оцінюємо стан України в 1991 році. Ми вже тоді падали в прірву. Вже тоді рівень народжуваності сильно падав. Про промисловість я взагалі мовчу.
Сьогодні - ми Польща 1995 року(я надіюсь :) ). А борги це таке - вони не такі критичні, як може здатись.


Вы как в старом анекдоте: оптимист говорит что стакан нароловину полон, пессимист утверждает что таполовину пуст, а реалист заметил что в нём моча.
Не будет в Украине высоких пенсий. Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:20

  andrijk777 написав:Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.


Тоесть когда вас попросили привести конкретные цифры, вы уже отказываетесь отвечать. Однако вам платят чтобы вы отвечали - это ваша непосредственная обязанность. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:33

  Dear_Sir написав:Не будет в Украине высоких пенсий. Незалежність, демократія, мова будет, а пенсий - нет.

А де я писав що будуть? Ну одні фантазери тут...

Варіантів, як завжди, два: незалежність, демократія, мова і низькі пенсії або залежність, диктатура, рос.мова і низькі пенсії. :D :D

В першу чергу потрібні високі зарплати! Вагони не можуть тягнути локомотив.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 28 вер, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:34

  Амвросий написав:
  andrijk777 написав:Все, більше на дитячі питання відповідати не буду.


Тоесть когда вас попросили привести конкретные цифры, вы уже отказываетесь отвечать. Однако вам платят чтобы вы отвечали - это ваша непосредственная обязанность. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.

Не бачу цифр від вас. Тоесть вы не выполняете возложенную на вас работу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:08

fishman

кто вам виноват, что вы своими руками

выкинули тех кому 30 из этой страны?

неважно , какой будет пенсионный возраст

работая на Польшу можно за 5 лет заработать 200 евро за 25 в районе 800
evgeniupetrove
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