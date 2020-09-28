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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 21:39
Закон о пенсионной реформе был принят еще в 2004г. Об этом надо знать. И поверьте, каждый сам лично для себя может решить этот вопрос (пенсионное обеспечение)
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков.
По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:38
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
В вашем мире половина всех пенсионеров - судьи с 45к, а вторая половина - бабульки с 1,7к? Или в школе учебник математики скурили не открывая?
"Цифр не знаю, не храню, что-то считал, и получилось что-то другое" . Аргументы огонь.
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:06
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.
Остання доступна статистика по розміру пенсії та чисельності
Причому зверніть увагу на другий слайд - середня пенсія на 1200 більша за медіанну, що свідчить про соціальні дисбаланси в суспільстві. Теж можна сказати і про 50 кратні розриви пенсії з бюджету уже згаданим "суддям" та найнижчим по розміру пенсіям.
Щодо того хто за це все платить, то не зміг знайти, але зустрічав цифру 3 млн. працівників, які тягнуть і бюджетників, дітей, пенсіонерів, розмір податків з яких перевищує розмір видатків на них самих і їх сім'ю. А якщо рахувати, що пенсіонери це окрема сім'я, то, напевно, таких і 1 млн. не набереться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:03
В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну. Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі.
Таки вже наш світ не досконалий... Прийміть цю істину як факт, тому що підозрою що ви не того рівня людина щоб зробити наш світ соціально справедливим.
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