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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:39

Закон о пенсионной реформе был принят еще в 2004г. Об этом надо знать. И поверьте, каждый сам лично для себя может решить этот вопрос (пенсионное обеспечение)
natali1984238
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  phantom_systems написав:Источником поделитесь?

Когда-то попадалось, что Украина входит в категорию "от 20 до 30% занятых в бюджетной сфере". В отчете госстата за 2017 год была так же цифра 37% от среднештатной численности работников, оплата труда которых идет за счет бюджета, но более свежих данных не видел

Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.


Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков.
По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:38

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

Амвросий написав:
  Faceless написав:Берете среднюю ЗП


Средняя ЗП - это как средняя пенсия? Судье 45000 грн, бабульке отработавшей всю жизнь на заводе за копейки - 1712 грн, итого средняя пенсия бабульки с судьей 23356 грн?

В вашем мире половина всех пенсионеров - судьи с 45к, а вторая половина - бабульки с 1,7к? Или в школе учебник математики скурили не открывая?
Амвросий написав:
  andrijk777 написав:Так озвучте хоча б щось(хоча б висновки)!
Якщо озвучите цифри, я не полінюсь і порахую ще раз.


я эти расчеты не храню. А выводы у меня получились такие - довольно значительная часть денег уходит на пенсии госслужащим, силовикам, прокурорам и ещё непонятно куда.

Кстати, многие из тех у кого всю жизнь отбирали часть заработанного на пенсию, до пенсии не доживают. Не подскажете кому уходят их деньги?


"Цифр не знаю, не храню, что-то считал, и получилось что-то другое" . Аргументы огонь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:06

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

Остання доступна статистика по розміру пенсії та чисельності https://www.pfu.gov.ua/2123698-dani-pro ... 1-07-2020/:
Зображення
Зображення

Причому зверніть увагу на другий слайд - середня пенсія на 1200 більша за медіанну, що свідчить про соціальні дисбаланси в суспільстві. Теж можна сказати і про 50 кратні розриви пенсії з бюджету уже згаданим "суддям" та найнижчим по розміру пенсіям.

Щодо того хто за це все платить, то не зміг знайти, але зустрічав цифру 3 млн. працівників, які тягнуть і бюджетників, дітей, пенсіонерів, розмір податків з яких перевищує розмір видатків на них самих і їх сім'ю. А якщо рахувати, що пенсіонери це окрема сім'я, то, напевно, таких і 1 млн. не набереться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:03

  Ой+ написав:
Причому зверніть увагу на другий слайд - середня пенсія на 1200 більша за медіанну, що свідчить про соціальні дисбаланси в суспільстві.

В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну. Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі. :D
Таки вже наш світ не досконалий... Прийміть цю істину як факт, тому що підозрою що ви не того рівня людина щоб зробити наш світ соціально справедливим. :D :D :D
andrijk777
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