Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

Додано: Сер 30 вер, 2020 11:49

Ой+ написав: andrijk777 написав: В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну. В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну.

Ви впевнені? Маєте статдані? Я, наприклад, бачив більш збалансовані приклади.



Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі.

Цілком можливо і це може мати різні погані наслідки.



Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.

Ви впевнені? Маєте статдані? Я, наприклад, бачив більш збалансовані приклади.Цілком можливо і це може мати різні погані наслідки.. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують.

Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".