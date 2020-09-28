Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Когда-то попадалось, что Украина входит в категорию "от 20 до 30% занятых в бюджетной сфере". В отчете госстата за 2017 год была так же цифра 37% от среднештатной численности работников, оплата труда которых идет за счет бюджета, но более свежих данных не видел
Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.
Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков. По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.
Причому зверніть увагу на другий слайд - середня пенсія на 1200 більша за медіанну, що свідчить про соціальні дисбаланси в суспільстві. Теж можна сказати і про 50 кратні розриви пенсії з бюджету уже згаданим "суддям" та найнижчим по розміру пенсіям.
Щодо того хто за це все платить, то не зміг знайти, але зустрічав цифру 3 млн. працівників, які тягнуть і бюджетників, дітей, пенсіонерів, розмір податків з яких перевищує розмір видатків на них самих і їх сім'ю. А якщо рахувати, що пенсіонери це окрема сім'я, то, напевно, таких і 1 млн. не набереться.
Ой+ написав: Причому зверніть увагу на другий слайд - середня пенсія на 1200 більша за медіанну, що свідчить про соціальні дисбаланси в суспільстві.
В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну. Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі. Таки вже наш світ не досконалий... Прийміть цю істину як факт, тому що підозрою що ви не того рівня людина щоб зробити наш світ соціально справедливим.
andrijk777 написав:В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну.
Ви впевнені? Маєте статдані? Я, наприклад, бачив більш збалансовані приклади.
Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі.
Цілком можливо і це може мати різні погані наслідки.
Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.
Але в перспективі пенсіонерів має різко скоротитись:
На Рисунку 2.1 наведено результати актуарної оцінки, проведеної Пенсійним фондом України, які свідчать про різке зменшення охоплення бенефеціаріїв. За прогнозами лише 40 відсотків населення у віці 65 років або старше (або 60 відсотків осіб у віці 70 років і старше) отримуватимуть пенсії за віком з державної пенсійної системи до 2040 р. Це означає, що в майбутньому більшості людей похилого віку в Україні доведеться розраховувати на надходження від своїх приватних заощаджень та активів, на підтримку родини або, здебільшого, ймовірно, на соціальну допомогу, що надається з урахуванням матеріального стану http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ... 735156.pdf
Faceless написав:Когда-то попадалось, что Украина входит в категорию "от 20 до 30% занятых в бюджетной сфере". В отчете госстата за 2017 год была так же цифра 37% от среднештатной численности работников, оплата труда которых идет за счет бюджета, но более свежих данных не видел
Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.
Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков. По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.
Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?
andrijk777 написав:В усьому світі, в усіх країнах без виключення середня пенсія чи зарплата вища за медіальну.
Ви впевнені? Маєте статдані? Я, наприклад, бачив більш збалансовані приклади.
Це напевно свідчить про "соціальні дисбаланси" у всьому світі.
Цілком можливо і це може мати різні погані наслідки.
Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.
Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.
Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..
Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".
Faceless написав:"Цифр не знаю, не храню, что-то считал, и получилось что-то другое" . Аргументы огонь.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - Вопрос: Как это "что-то другое" сохранить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.