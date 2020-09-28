Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
phantom_systems написав:Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.
Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков. По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.
Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?
Эти нюансы не ясны, в занятые засчитывают тех, кто с одной стороны относится к трудоспособным, с другой - не относится к безработным, т.е не ищет активно работу. Сюда входят и те, кто работает без оформления (а их очень много, особенно в регионах), и всякие гастарбайтеры. Да, они не платят ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, но пополняют бюджет, покупая товары с НДС. И ясно другое - реально плательщиков все же больше, чем вы приводили, а вот бюджетников с чинушами меньше, ну никак не половина от всех официально работающих.
Ой+ написав:Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.
Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.
Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..
Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".
"Совкову" систему декілька разів змінювали як в законодавчий спосіб, так і рішенням суддів, які без всяких мук совісті лобіювали свої інтереси. Що і призвело до того, що середній суддя отримує 20 медіанних пенсій на своє пожиттєве. Совка 30 років нема і пенсіонерів пенсія яких визначається звідти обмаль. Зараз якраз ідуть на пенсію люди, чия основна трудова діяльність була вже не за "совка". В сукупності так - люди в цілому несуть відповідальність за такий результат і не тільки за економічні результати, але і політичну і демографічну.
phantom_systems написав:Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?
Эти нюансы не ясны, в занятые засчитывают тех, кто с одной стороны относится к трудоспособным, с другой - не относится к безработным, т.е не ищет активно работу. Сюда входят и те, кто работает без оформления (а их очень много, особенно в регионах), и всякие гастарбайтеры. Да, они не платят ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, но пополняют бюджет, покупая товары с НДС. И ясно другое - реально плательщиков все же больше, чем вы приводили, а вот бюджетников с чинушами меньше, ну никак не половина от всех официально работающих.
Если кто-то работает и не платит ЕСВ, НДФЛ и ВС, значит, они непосредственно бюджет не наполняют. Гастарбайтеры почти все налоги платят там, здесь по остаточному принципу. НДС платят даже иностранные туристы, но мы же их в рабочую силу не запишем? Есть смысл считать только тех, кто платит ЕСВ и/или НДФЛ.
По бюджетникам, чиновникам и прочим я привёл прошлогодние цифры. Не думаю, что они значительно изменились за этот год.
Ой+ написав:Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.
Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.
Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..
Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".
"Совкову" систему декілька разів змінювали як в законодавчий спосіб, так і рішенням суддів, які без всяких мук совісті лобіювали свої інтереси. Що і призвело до того, що середній суддя отримує 20 медіанних пенсій на своє пожиттєве. Совка 30 років нема і пенсіонерів пенсія яких визначається звідти обмаль. Зараз якраз ідуть на пенсію люди, чия основна трудова діяльність була вже не за "совка". В сукупності так - люди в цілому несуть відповідальність за такий результат і не тільки за економічні результати, але і політичну і демографічну.
Что там аж прямо "зминювалы"? -- чуть суммы выплат подправляли? -- так это аж прямо за "изменения" не считается. И леший с ними -- "их" даже в денежном выражении на 1% не наберется. И к чему это "нытье" не совсем понятно: как я уже писал -- даже если "их" полностью лишить пенсий -- "обычный" пенсионер как сыр в масле кататься не начнет.
И что, собственно? -- в те времена экономика Украины в 10-ку мировых экономик входила? -- и пенсионные отчисления среднего работяги к лямы у.е. стремились? Или, может, половина "народа" работала вчерную, другая "за минималку"?
Рад, что мы пришли к моему изначальномы тезису: "как работали -- настолько и заработали"...