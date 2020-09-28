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Пенсійний вік в Україні потрібно
підвищувати відразу до...

Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 13:33

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

phantom_systems написав:
  Faceless написав:
phantom_systems написав:Насколько мне известно, бюджетников только в социальной, образовательной, научной и медицинской сфере больше 3 млн. Добавляем 1 млн. чиновников, военных, полицейских, сотрудников судейско-прокурорского аппарата и пр. Официально занято 7 млн. + 2 млн. ФОПов. Ещё 3 млн. в тени и не менее 5 млн. гастарбайтеров, но они НДФЛ и ЕСВ не платят. Итого примерно половина платящих в бюджет на нём же и сидят.


Думаю, вы сильно преувеличивате и число бюджетников, и чинуш с полицией, и преуменьшаете число налогоплательщиков.
По поводу среднештатной численности в 7.4 млн из госстата - там есть примечания, это данные только по части юрлиц, туда не входят все мелкие предприятия. Там же число занятых 16,5 млн.

Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?


Эти нюансы не ясны, в занятые засчитывают тех, кто с одной стороны относится к трудоспособным, с другой - не относится к безработным, т.е не ищет активно работу.
Сюда входят и те, кто работает без оформления (а их очень много, особенно в регионах), и всякие гастарбайтеры. Да, они не платят ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, но пополняют бюджет, покупая товары с НДС.
И ясно другое - реально плательщиков все же больше, чем вы приводили, а вот бюджетников с чинушами меньше, ну никак не половина от всех официально работающих.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 19:29

  _hunter написав:
  Ой+ написав:Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.

Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.

Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..

Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".


"Совкову" систему декілька разів змінювали як в законодавчий спосіб, так і рішенням суддів, які без всяких мук совісті лобіювали свої інтереси. Що і призвело до того, що середній суддя отримує 20 медіанних пенсій на своє пожиттєве.
Совка 30 років нема і пенсіонерів пенсія яких визначається звідти обмаль. Зараз якраз ідуть на пенсію люди, чия основна трудова діяльність була вже не за "совка".
В сукупності так - люди в цілому несуть відповідальність за такий результат і не тільки за економічні результати, але і політичну і демографічну.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:03

  Faceless написав:
phantom_systems написав:Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?


Эти нюансы не ясны, в занятые засчитывают тех, кто с одной стороны относится к трудоспособным, с другой - не относится к безработным, т.е не ищет активно работу.
Сюда входят и те, кто работает без оформления (а их очень много, особенно в регионах), и всякие гастарбайтеры. Да, они не платят ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, но пополняют бюджет, покупая товары с НДС.
И ясно другое - реально плательщиков все же больше, чем вы приводили, а вот бюджетников с чинушами меньше, ну никак не половина от всех официально работающих.

Если кто-то работает и не платит ЕСВ, НДФЛ и ВС, значит, они непосредственно бюджет не наполняют. Гастарбайтеры почти все налоги платят там, здесь по остаточному принципу. НДС платят даже иностранные туристы, но мы же их в рабочую силу не запишем? Есть смысл считать только тех, кто платит ЕСВ и/или НДФЛ.

По бюджетникам, чиновникам и прочим я привёл прошлогодние цифры. Не думаю, что они значительно изменились за этот год.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:29

  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  Ой+ написав:Але наша пенсійна система це сукупність несправедливостей. Е.Лібанова ще і зокрема підкреслювала чинник, що хто має величезні пенсії та інші соц.блага, ще і суттєво довше їх отримують. Якщо би отримали дані ще і в такому розрізі, то розриви були би не 50 кратні, а в сотні раз.

Давайте уже вещи называть своими словами: не "наша" -- а "совковая" -- ибо ничего в ней с тех времен не менялось.

Эти разрезы -- такая штука интересная: взять чуть другой разрез -- и "зрада" уже и не такой уж зрадой кажется... -- вот например: "а если у всех этих проклятых эксплуататоров обманом нажитые пенсии забрать -- и разделить между обычнымы трудягами (как любители справедливостей любят) -- выхлопа на пару у.е. получится". Обидно, правда?..

Хватит уже в чужой карман заглядывать: "обычные" пенсионеры сейчас получают ровно столько, на сколько при совке "наработали".


"Совкову" систему декілька разів змінювали як в законодавчий спосіб, так і рішенням суддів, які без всяких мук совісті лобіювали свої інтереси. Що і призвело до того, що середній суддя отримує 20 медіанних пенсій на своє пожиттєве.
Совка 30 років нема і пенсіонерів пенсія яких визначається звідти обмаль. Зараз якраз ідуть на пенсію люди, чия основна трудова діяльність була вже не за "совка".
В сукупності так - люди в цілому несуть відповідальність за такий результат і не тільки за економічні результати, але і політичну і демографічну.

Что там аж прямо "зминювалы"? -- чуть суммы выплат подправляли? -- так это аж прямо за "изменения" не считается.
И леший с ними -- "их" даже в денежном выражении на 1% не наберется. И к чему это "нытье" не совсем понятно: как я уже писал -- даже если "их" полностью лишить пенсий -- "обычный" пенсионер как сыр в масле кататься не начнет.

И что, собственно? -- в те времена экономика Украины в 10-ку мировых экономик входила? -- и пенсионные отчисления среднего работяги к лямы у.е. стремились?
Или, может, половина "народа" работала вчерную, другая "за минималку"?

Рад, что мы пришли к моему изначальномы тезису: "как работали -- настолько и заработали"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:01

  _hunter написав:
  Kudrjavuy написав:- Вопрос: Как это "что-то другое" сохранить?

В качестве бреда, но вдруг сработает: сохранить ссылку на первоисточник, а расчеты повторить прямо сейчас "на ходу" -- никакого вышмата там нет...


Цифры со ссылками уже раз вам _hunter и приводил - это бесполезно. Второй раз тратить время не буду - бесполезная трата времени.

Тут интересней другое. Вы вот сейчас зарабатываете обеляя воров и коррупционеров, а когда прийдет пенсионный возраст - как оцените свою работу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:08

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до.

Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

и пенсионные отчисления брать сразу с рождения, чего тянуть
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:34

  Dobrofey написав:
Re: Пенсійний вік в Україні потрібно підвищувати відразу до...

и пенсионные отчисления брать сразу с рождения, чего тянуть

И назвать это все "налог на жизнь", чего скрывать :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:38

  Амвросий написав:
  _hunter написав:
  Kudrjavuy написав:- Вопрос: Как это "что-то другое" сохранить?

В качестве бреда, но вдруг сработает: сохранить ссылку на первоисточник, а расчеты повторить прямо сейчас "на ходу" -- никакого вышмата там нет...


Цифры со ссылками уже раз вам _hunter и приводил - это бесполезно. Второй раз тратить время не буду - бесполезная трата времени.

вот в таком виде:
  Амвросий написав:я эти расчеты не храню.

?
-- потому как я хоть чего-то похожего на реальные цифры ни в одной ветке не помню...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:54

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
phantom_systems написав:Если в стране официально 10 млн. плательщиков ЕСВ включая ФОПов, каким образом заняты остальные 6 млн?


Эти нюансы не ясны, в занятые засчитывают тех, кто с одной стороны относится к трудоспособным, с другой - не относится к безработным, т.е не ищет активно работу.
Сюда входят и те, кто работает без оформления (а их очень много, особенно в регионах), и всякие гастарбайтеры. Да, они не платят ЕСВ, НДФЛ и ВЗ, но пополняют бюджет, покупая товары с НДС.
И ясно другое - реально плательщиков все же больше, чем вы приводили, а вот бюджетников с чинушами меньше, ну никак не половина от всех официально работающих.

Если кто-то работает и не платит ЕСВ, НДФЛ и ВС, значит, они непосредственно бюджет не наполняют. Гастарбайтеры почти все налоги платят там, здесь по остаточному принципу. НДС платят даже иностранные туристы, но мы же их в рабочую силу не запишем? Есть смысл считать только тех, кто платит ЕСВ и/или НДФЛ.

По бюджетникам, чиновникам и прочим я привёл прошлогодние цифры. Не думаю, что они значительно изменились за этот год.

Вот 2018 год - http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_pu2018_pdf.pdf
Середньооблікова кількість штатних працівників - 7 661,5
З них оплата праці яких фінансується за рахунок бюджетних коштів - 2 777,9 (36,3%)
При этом с тех пор проходило сокращение госслужащих во всяких администрациях, да и бюджетников вроде бы тоже.
Учитывая, что реальное количество (из-за нюансов методики расчета) оформленных работников несколько выше указанной среднештатной цифры (в первую очередь, потомук что в расчет берутся не все предприятия), а по кол-ву бюджетнихков/госслужащих у госстата однозначно есть точные цифры, то реальная доля работников, которые оплачиваются из бюджета, была меньше указанных 36,3% уже тогда, сейчас, думаю, еще немного ниже
Faceless
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